Yağmur Aşık: Emre'ye FETÖ'cü dedim pişmanım

Eski milli futbolcu Emre Aşık’ın eşi Yağmur Aşık, boşanma aşamasında olduğu kocasına karakolda “FETÖ’cü” diye bağırdığı için pişman olduğunu söyledi. Eşi Emre Aşık’a iftira atan Yağmur Aşık, büyük üzüntü duyduğunu sözlerine ekledi.

ÇOCUK OYUNCAĞINA ÇEVİRDİ!

Yağmur Aşık, “Bizim huzurlu bir yuvamız var. Benim ağzımdan çıkan sözler bu şekilde lanse edilerek evliliğimize zarar verilmek istenmiştir. Emre, vatanına, bayrağına bağlı FETÖ’nün F’si ile alakası olmayan bir insan. Eşimi sinirlendirmek için onun hassas olduğu FETÖ konusunda bir şeyler söyledim. Eşimi zan altında bıraktığım için çok üzgünüm. Emre’nin FETÖ ile hiçbir bağlantısı olmadığını bildiğim halde başına dert açtım. Eşime ve çocuklarıma yaşattığım bu acı için büyük üzüntü duyuyorum” dedi.