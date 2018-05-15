MAGAZİN

Yağmur Atacan'a silahlı saldırıda yeni gelişme

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.05.2018 12:53 | Son Güncelleme

Oyuncu Pınar Altuğ’un eşi oyuncu Yağmur Atacan'ı öldürmeye teşebbüs suçundan yeniden yargılanan Galip Topsız’a 7,5 yıl hapis cezası verildi.

Yağmur Atacan'a silahlı saldırıda yeni gelişme

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Yağmur Atacan'a 4 yıl önce Oyuncu Pınar Altuğ ile evlenip mehdiliğini ilan etmesi için kendisine mesaj geldiğini belirterek ‘Deccal’ olduğunu ileri sürdüğü Yağmur Atacan’a “Pınar benim ruh eşim” diyerek ateş eden Galip Topsız’a ruhsatsız silah bulundurmak suçundan ise ceza vermeyi unuttu.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın aktardığı bilgilere göre, Mahkeme daha önce verdiği iki ayrı kararında, sanık Galip Topsız hakkında, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan 10 ay hapis cezası vermişti.

Öldürüldüğü an katilinin fotoğrafını çekti!Öldürüldüğü an katilinin fotoğrafını çekti!
Türkiye'den çok sert tepki: Katil ABD!Türkiye'den çok sert tepki: Katil ABD!
Irak'ta seçim sonuçları belli olduIrak'ta seçim sonuçları belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yağmur atacan silahlı saldırı pınar altug

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili anketler bu kez farklı olacak!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili anketler bu kez farklı olacak!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

MHP'de büyük kriz! 'Erdoğan' çıkışı partiyi karıştırdı

MHP'de büyük kriz! 'Erdoğan' çıkışı partiyi karıştırdı

Fetullah Gülen'den FETÖ'cü teröristlere 24 Haziran seçimleri öncesi katliam talimatı

Fetullah Gülen'den FETÖ'cü teröristlere 24 Haziran seçimleri öncesi katliam talimatı

Başbakan Yıldırım'dan Kudüs açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan Kudüs açıklaması

Üniversitede skandal! Daire başkanı hakkında akılalmaz iddia

Üniversitede skandal! Daire başkanı hakkında akılalmaz iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Murat Boz Aslı Enver'i değil, kedileri özledi

Murat Boz Aslı Enver'i değil, kedileri özledi

Ece Seçkin sahneyi gözyaşlarıyla terk etti

Ece Seçkin sahneyi gözyaşlarıyla terk etti

O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda Aleyna Tilki mi oturacak?

O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda Aleyna Tilki mi oturacak?

Özay Bakır, Seren Serengil'in nişanlısı Yaşar İpek'i savcılığa verdi

Özay Bakır, Seren Serengil'in nişanlısı Yaşar İpek'i savcılığa verdi

Deniz Akkaya'ya mahkemeden şok!

Deniz Akkaya'ya mahkemeden şok!

Kırmızı halıda zor anlar: İç çamaşırı göründü

Kırmızı halıda zor anlar: İç çamaşırı göründü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.