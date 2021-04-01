Yağmur Sarnıç’tan mide bulandıran iddia! Emre Aşık hakkında dehşete düşüren ifadeler

Yağmur Sarnıç boşanma aşamasında olduğu eşi Emre Alık hakkında ağır ithamlardan bulundu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düşen Yağmur Sarnıç, kızı Elvin Aşık'ın dedikleri sonrası suç duyurusunda bulundu. Yağmur Sarnıç, avukatı Bedirhan Duymaz aracılığıyla Emre Aşık’la ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu ve korkunç bir iddia ortaya attı.

EMRE AŞIK HAKKINDA KORKUNÇ İDDİALAR

Yağmur Sarnıç, avukatı Bedirhan Duymaz aracılığıyla Emre Aşık’la ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu ve korkunç bir iddia ortaya attı. Yağmur Sarnıç'ın iddiaları arasında Emre Aşık'ın öz kızına cinsel organını gösterdiği yer alıyor. Yağmur Sarnıç dün Instagram hesabından paylaştığı Emre Aşık pedofoliden yargılansın başlıklı gönderide şoke eden şu satırları yazdı:

"Sevgili dostlarım, arkadaşlarım kızımın babası tarafından maruz kaldığı cinsel istismar konusunda savcılığa suç duyurusunda bulundum. Lakin sürekli birileri diğer olaylar gibi bu olayın da üzerini örtmeye çalışıyor. Fakat bu asla iftira değil bizzat kızımın kendi beyanlarıdır. Neticede pedagoglar dinlediğinde gerçekliği ispatlanacak ve bu şahıs ceza alacak. Fakat hali hazırda böyle sapkın bir kişilik ile evlatlarımın olmasından çok rahatsızım lütfen tweeter da tweet atarak siz de destek olun ve bir an önce yargılama yapılsın çocuklarımın başına bir şey gelmeden kurtarmama yardım edin lütfen."