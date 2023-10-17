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Yağmur Tanrısevsin'in Londra pozlarına beğeni yağdı! Sokak tarzı olay oldu

17.10.2023 16:45 | Son Güncelleme:
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Rol aldığı yapımlar ve özel hayatıyla adından söz ettiren Yağmur Tanrısevsin Londro pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Deri ceketi ve mini deri elbisesiyle pozlar veren güzel oyuncunun sokak tarzı çok beğenildi. Ünlü ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Son olarak Kalp Yarası dizisinde hayat verdiği Ayşe karakteri ile milyonların beğenisini kazanan Yağmur Tanrısevsin uzun zamandır ekranda görünmüyor.“Saklı Kalsın” dizisiyle ekrana geri dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu Londra pozlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yağmur Tanrısevsin 1

Deri ceket ve mini deri elbisesiyle Londra sokaklarında pozlar veren ünlü ismin iddialı tarzı olay oldu. Ünlü ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Yağmur Tanrısevsin'e sosyal medya kullanıcıları; 'Yandı buralar', 'Nazar değmesin', 'Bu güzellik evreni aştı', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yaptılar.

Yağmur Tanrısevsin 3

Yağmur Tanrısevsin 24 Ağustos 1990 yılında doğdu. Adını Feriha Koydum ve Pis Yedili adlı dizilerde konuk oyuncu olarak yer alan Tanrısevsin, Güneşi Beklerken dizisinde hayat verdiği Melis Güzel karakteriyle tanındı.

Yağmur Tanrısevsin 4

Amerika ortak yapımı The Tragedy adlı korku filminde Jennifer rolünü canlandırdı.

Yağmur Tanrısevsin 5

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Cam Bölümü'nden mezun oldu.Sanat kariyerini oyunculuk ve seramik-cam alanlarında birlikte devam ettiriyor.

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