Yağmur Tanrısevsin'in Londra pozlarına beğeni yağdı! Sokak tarzı olay oldu

Son olarak Kalp Yarası dizisinde hayat verdiği Ayşe karakteri ile milyonların beğenisini kazanan Yağmur Tanrısevsin uzun zamandır ekranda görünmüyor.“Saklı Kalsın” dizisiyle ekrana geri dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu Londra pozlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Deri ceket ve mini deri elbisesiyle Londra sokaklarında pozlar veren ünlü ismin iddialı tarzı olay oldu. Ünlü ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Yağmur Tanrısevsin'e sosyal medya kullanıcıları; 'Yandı buralar', 'Nazar değmesin', 'Bu güzellik evreni aştı', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yaptılar.

Yağmur Tanrısevsin 24 Ağustos 1990 yılında doğdu. Adını Feriha Koydum ve Pis Yedili adlı dizilerde konuk oyuncu olarak yer alan Tanrısevsin, Güneşi Beklerken dizisinde hayat verdiği Melis Güzel karakteriyle tanındı.

Amerika ortak yapımı The Tragedy adlı korku filminde Jennifer rolünü canlandırdı.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Cam Bölümü'nden mezun oldu.Sanat kariyerini oyunculuk ve seramik-cam alanlarında birlikte devam ettiriyor.







