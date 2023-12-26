Yağmur Tanrısevsin ve Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz aşk mı yaşıyor? "İzlediğim bir maç üzerinden..."

Aşkın kendisinde birçok tanımı olduğunu söyleyen Yağmur Tanrısevsin, “Mesela yaşama aşkı, doğaya, hayvanlara, insanlara olan aşk. İçinde tutku barındıran her şey benim için aşktır diyebilirim” şeklinde konuşmuştu. Güzel oyuncu şimdilerde ise aşk iddialarıyla gündemde...

Yağmur Tanrısevsin'in Galatasaray'da forma giyen futbolcu Barış Alper Yılmaz ile yeni bir aşka yelken açtığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın maçını tribünden izleyen Yağmur Tanrısevsin'in maça, Barış Alper Yılmaz için gittiği ileri sürüldü.

İddiaya göre; Yağmur Tanrısevsin ile Barış Alpar Yılmaz, birlikteliklerini yakın zamanda ilan etmeye hazırlanıyordu.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Yağmur Tanrısevsin, söz konusu iddiayla ilgili bir açıklama yaptı; "İlişki iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Herkesin bildiği gibi; sporun her dalını seven biri olarak izlediğim bir maç üzerinden yapılan kurgu habere kamuoyunun itibar etmemesini rica ederim. Saygılarımla."







