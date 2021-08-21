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  4. Yağmurdan sonra ortaya çıktı! Kahramanmaraş'ta sarı benekli semender şaşkınlığı

Yağmurdan sonra ortaya çıktı! Kahramanmaraş'ta sarı benekli semender şaşkınlığı

21.08.2021 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta nesli tükenmekte olan sarı benekli semender görüntülendi. Türünün oldukça azaldığı bilinen canlının fotoğrafını çeken doğa fotoğrafçısı Mehmet Gören, hayvanın parlak renginin dikkat çektiğini yanına yaklaşınca bunun bir semender olduğunu anladığını söyledi. Gören, ''Defalarca gölete gelip fotoğraf çekerim ancak ilk kez bir semender gördüm'' diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

Yağmurdan sonra ortaya çıktı! Kahramanmaraş'ta sarı benekli semender şaşkınlığı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Değirmendere Mahallesi yakınında bulunan Değirmendere Göleti’nin çevresinde soyu tükenmek üzere olan sarı benekli semender doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülendi.

YAĞMUR SONRASI ORTAYA ÇIKIYOR

Türüne az rastlanan sürüngenin, sarı siyah parlak renkli, sadece yağmurlardan sonra ortaya çıkarak sümüklü böcek ve küçük tırtıllarla beslenen bir canlı olduğunu söyleyen doğa fotoğrafçısı Mehmet Gören, "Göksun ilçesinde Değirmendere Göleti’ne fotoğraf çekmeye gittiğimde parlak renkli bir cisim gördüm. Yanına yaklaştığımda bunun siyah benekli semender olduğunu fark ettim. Defalarca Değirmendere Göleti’ne ve civarına fotoğraf çekmeye gitmeme rağmen ilk kez semendere rastladım" dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
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