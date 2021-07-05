HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. "Yağmur yağdıran böcü" Osmaniye'de görüntülendi

"Yağmur yağdıran böcü" Osmaniye'de görüntülendi

05.07.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de nesli tehdit altında olan “yağmur yağdıran böcü” olarak da adlandırılan sarı benekli semender görüntülendi.

"Yağmur yağdıran böcü" Osmaniye'de görüntülendi

Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Hodu Yaylası’nda türüne az rastlanan sarı benekli semenderi görüntüleyen Nazım Koç, “Yolda hareket eden bir sürüngen gördüm ve dikkatimi çekti. Daha sonra dikkatlice baktığımda ise nesli tükenmekte olan sarı benekli semender olduğunu fark ettim. Yolun ortasında olduğu için ezilme tehlikesine karşı karşıyaydı. Yoldan alıp ağaçlık alana bıraktım" dedi.

Nesli tükenme tehlikesi altında! Ölü bulundularNesli tükenme tehlikesi altında! Ölü bulundular

"YAĞMUR YAĞDIRAN BÖCÜ"

Genellikle yağmur sonrası ortaya çıkmasıyla bilinen ve Türkiye'ye özgü endemik bir tür olan sarı benekli Anadolu semenderi, “yağmur yağdıran böcü” olarak da adlandırılıyor.

Nesli tükenme tehlikesi altında! Çizgili sırtlan Şanlıurfa'da görüntülendiNesli tükenme tehlikesi altında! Çizgili sırtlan Şanlıurfa'da görüntülendi

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Müge Anlı'ya vereceğim" diyerek kaydetmiş! İstanbul'da tüyler ürperten olay"Müge Anlı'ya vereceğim" diyerek kaydetmiş! İstanbul'da tüyler ürperten olay
PARTNERİlayda tatilde! Fotoğraflarına beğeni yağdıİlayda tatilde! Fotoğraflarına beğeni yağdı
İstanbul'da metrobüs kazası! Çok sayıda ekip sevk edildiİstanbul'da metrobüs kazası! Çok sayıda ekip sevk edildi
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

4 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

4 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Kütahya'dan acı haber! Polis memuru şehit oldu

Kütahya'dan acı haber! Polis memuru şehit oldu

Galatasaray, Ghezzal ile anlaşmaya vardı!

Galatasaray, Ghezzal ile anlaşmaya vardı!

Güldür Güldür'de flaş ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Güldür Güldür'de flaş ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Prof. Dr. Ceyhan: Bunun vebaliyle uyuyamazsınız

Prof. Dr. Ceyhan: Bunun vebaliyle uyuyamazsınız

Hazar Denizi'nde büyük patlama

Hazar Denizi'nde büyük patlama

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

"Baba çekme" deyince iğrenç olay ortaya çıktı

"Baba çekme" deyince iğrenç olay ortaya çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bayramda kısıtlama olacak mı?

Bayramda kısıtlama olacak mı?

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor

Sıcaklık 45 derece, onlar battaniye ve sobayla ısınıyor

Sıcaklık 45 derece, onlar battaniye ve sobayla ısınıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.