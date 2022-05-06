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Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çeken Xiaomi Air Fryer çok sağlıklı!

06.05.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfakta geçirilen zamanı kısaltıp sağlıklı pişirilmiş yiyecekler tüketmek isteyenler tercihlerini airfryer fritözlerden yana kullanıyor. En iyi fritöz modelleri arasında yer alan Xiaomi Mi Smart Air Fryer, yiyecekleri sağlıklı şekilde pişiriyor. Birbirinden faydalı özellikleriyle öne çıkan ürün, pratik kullanım sunuyor. Gelin, Xiaomi Air Fryer incelemesi yapalım ve alternatifi olabilecek ürünleri değerlendirelim!

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çeken Xiaomi Air Fryer çok sağlıklı!

Kompakt tasarımı, akıllı özellikleri ve üst düzey pişirme teknolojisi sayesinde Xiaomi Mi Smart Air Fryer birçok kişinin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çok az yağ kullanarak kızartma işlemini başarıyla yapabilen ürün, hiç yağ kullanmadan da yiyecekleri pişirebiliyor. Sıcak hava buharını iç haznede döndürerek yiyeceklerin en sağlıklı şekilde pişmesini sağladığından lezzetli yemekler hazırlayabiliyor. Hazırsanız Xiaomi Mi Smart Air Fryer bilinmeyen özelliklerini beraber keşfedelim!

Xiaomi Mi Smart Air Fryer

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çeken Xiaomi Air Fryer çok sağlıklı!

Xiaomi Mi Smart Air Fryer'ın teknik özellikleri

Birbirinden lezzetli yiyeceklerin sağlıklı şekilde pişirilmesine yardımcı olan Xiaomi Mi Smart Air Fryer, kullanıcıların dikkatini ve beğenisini toplayan birçok özellik barındırıyor. Mutfakların vazgeçilmezi olacak ürün; sade, şık ve kompakt tasarımıyla beğeni topluyor. Böylece mutfaklara kolaylıkla uyum sağlıyor ve fazla alan kaplamıyor. Xiaomi Mi Smart Air Fryer teknik özellikleri arasında 3.5 litre kapasite sunan pişirme haznesi öne çıkıyor. 3.5 litre kapasite, 5 kişiye rahatlıkla yemek pişirebiliyor. 7 katmanlı olarak üretilen iç sepeti aşınma ve yapışmalara karşı dirençli yapı sergiliyor. Böylece kolayca kirlenmiyor ve istenildiği zaman rahatlıkla temizlenebiliyor. Aynı şekilde kolayca çıkartılabilen iç parçalar, bulaşık makinesinde de yıkanabiliyor. İç haznenin sepet şeklindeki akıllı tasarımı etkili hava sirkülasyonu ve eşit ısıtma sağlıyor. Hem az yağ kullanarak hem hiç yağ kullanmadan pişirme imkânı sunan sıcak hava fritözü, 360 derecelik hava sirkülasyonu yapabiliyor. Böylece her yiyecek eşit şekilde pişiyor. 40 ve 200 derece aralığında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı sunan ürün, OLED dokunmatik ekranı sayesinde rahatça kontrol edilebiliyor. Akıllı ekran, çeşitli pişirme özelleştirmeleri yapılmasını sağladığı gibi mevcut ısı değerinin ve pişme süresinin de kolayca görülmesine de olanak tanıyor. Ürünün sahip olduğu önemli özelliklerden biri de 24 saate kadar programlanmış yemek yapmayı destekliyor olması. Böylece işiniz varken bile ürünü programlayarak yemeğinizi tam zamanında hazır hâle getirebiliyorsunuz. Wi-Fi desteği sunduğu için akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor.

Xiaomi Mi Smart Air Fryer'ın avantaj ve dezavantajları

  • Kolayca temizlenmeye müsait akıllı tasarımı kullanıcılarına hijyen avantajı sunuyor.

  • 24 saate kadar pişirme süresini ayarlama özelliği sayesinde işten eve geldiğinizde sıcacık yemekle sizi karşılayabiliyor. Ayrıca kurutulmuş meyve, yoğurt ve kurutulmuş et gibi yiyecekleri de pişirerek çok yönlü kullanım avantajı sunuyor.

  • 3.5 litre kapasitesi sayesinde geniş ailelere avantaj sunuyor. Ancak 3.5 litrelik pişirme haznesi alternatif ürünlerle kıyaslandığında dezavantajlı konuma düşüyor.

  • Ürünün önemli dezavantajı ise şeffaf kapak bulundurmaması. Şeffaf kapak olmadığı için pişirme aşamasında yiyeceklerin durumunu görmek için sepetini açarak kontrol etmek gerekiyor.

Xiaomi Mi Smart Air Fryer'ı kullananların yorumları

Xiaomi Mi Smart Air Fryer kullanan birçok kişi ürünün fiyat performans açısından avantajlı kullanım sunduğunu söylüyor. Xiaomi Air Fryer kullananlar, ürünün estetik tasarımına sıklıkla değiniyor. Birçok kişi ürünün mutfağına çok yakıştığını söylüyor. Xiaomi Air Fryer yorumları arasında öne çıkanlardan biri de ürünün 3.5 litre pişirme hacmi olmasına rağmen kompakt tasarımı sayesinde az yer kaplaması. Bu durum mutfağında yeri kısıtlı olan kullanıcıları memnun etmiş görünüyor. Bazı kişiler 3.5 litre kapasitenin geniş aileler için yeterli olduğunu söylese de ürünün hacmini yetersiz bulan kullanıcılar da bulunuyor. Birçok kişi Xiaomi Air Fryer kullanımının son derece pratik olduğunu ve mutfaklarda zamandan tasarruf ettiklerini söylüyor. Xiaomi Mi Smart Air Fryer kullanıcıları yorumları arasında ürünün Wi-Fi özelliğinin çok beğenildiğine sıklıkla değinilmiş. Wi-Fi özelliği sayesinde evde olunmadığı zamanlarda bile ürünün kontrolü cep telefonundan kolayca yapıldığı için kullananlar memnun kaldığını ifade ediyor. Kullanıcı yorumları arasında öne çıkanlardan biri de ürünün sessiz çalışması. Ancak bazı kullanıcılarsa ürünün pişirme sırasında yoğun koku oluşturduğunu söylüyor.

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Xiaomi Mi Smart Air Fryer'a benzer ürünler

1. LANOX XXL Sıcak Hava Fritözü

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çeken Xiaomi Air Fryer çok sağlıklı!

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En sağlıklı fritöz modellerinden biri olan LANOX XXL Sıcak Hava Fritözü, 5 litre kapasiteli haznesi sayesinde geniş ailelere harika yiyecekler pişirebiliyor. 360 derece hava sirkülasyonu yaparak her yiyeceği eşit şekilde ve tam kıvamında pişiriyor. Akıllı, dijital özelliklerle donatılan ürün, 8 farklı seçenek ve ön ayarlamalar sunuyor. Kolayca çıkartılabilen parçalar bulaşık makinesinde yıkanabiliyor.

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2. Philips Essential Airfryer HD9252/90 Fritöz

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çeken Xiaomi Air Fryer çok sağlıklı!

En kaliteli airfryer fritöz çeşitlerinden biri olarak öne çıkan Philips Essential Airfryer HD9252/90 Fritöz, üst düzey kalitede kullanım sunduğu için mutfakta kolaylık sağlıyor. Xiaomi Air Fryer vs Philips Airfryer karşılaştırması yapıldığında farklı özellikler dikkat çekiyor. Rapid Air teknolojisini destekleyen Philips Fritöz, sıcak havayı iç haznede hızlıca döndürüyor. Böylece çok az yağ kullanarak hem çıtır hem sulu yiyecekler pişirebiliyor.

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3. SEM Aircook Yağsız Kızartma Sıcak Hava Fritözü

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çeken Xiaomi Air Fryer çok sağlıklı!

Klasik fritözlere oranla %90 oranında yağ tasarrufu sağlayan SEM Aircook Yağsız Kızartma Sıcak Hava Fritözü, birbirinden sağlıklı yiyecekler pişirebiliyor. Ayarlanabilir özellikler sunan ürün, her damak zevkine uygun yumuşak ve çıtır olacak şekilde pişirme işlemi yapabiliyor. Ürünün iç teflon haznesi kolayca temizleniyor. Hijyenik kullanım, ayarlanabilir ısı ve zaman kontrolü sunarak kullanıcılarını memnun etmeyi başarıyor.

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4. GoldMaster Crispy Sıcak Hava Fritözü

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çeken Xiaomi Air Fryer çok sağlıklı!

En geniş pişirme hazneli airfryer fritöz çeşitleri arasında yer alan GoldMaster Crispy Sıcak Hava Fritözü, bir dolu özellik sunuyor. Dijital ekranı aracılığıyla 8 farklı ön ayar yapılmasına imkân tanıyan akıllı menüsü, yemek yaparken büyük pratiklik sunuyor. Ürünün önemli bir diğer özelliği de tutma saplarının ısınmayacak şekilde tasarlanmış olması. Böylece mutfak kazalarının önüne geçiliyor.

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5. Arendo XXL Sıcak Hava Fritözü

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çeken Xiaomi Air Fryer çok sağlıklı!

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Modern sıcak hava pişirme teknolojisini kullanan Arendo XXL Sıcak Hava Fritözü, yağ kullanımını minimum seviyeye indirerek yiyeceklerin en sağlıklı şekilde pişirilmesine yardımcı oluyor. Tercih edildiğinde hiç yağ kullanmadan da pişirme işlemi yapabiliyor. Ürünün sahip olduğu en önemli özellik ise entegre aşırı ısınma koruması. Böylece yiyeceklerin lezzetini koruyor ve güvenli kullanım sunuyor.

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6. CLATRONIC Fr 3769 H Sıcak Hava Fritözü

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çeken Xiaomi Air Fryer çok sağlıklı!

CLATRONIC Fr 3769 H Sıcak Hava Fritözü, kullanım kolaylığı sunan ve sağlıklı yiyeceklerin pişirilmesine imkân tanıyan özellikler içeriyor. Ayarlanabilir termostat ve zamanlayıcı özellikleri büyük fayda sağlıyor. Kontrol lambası da bulundurulan ürün, uzaktan bakıldığında cihazın çalışma durumu hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlıyor. 1.8 litre hacmi olduğu için birden fazla kişiye yiyecek pişirebiliyor.

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7. TaoTronics Tt-af001 Airfryer Fritöz

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çeken Xiaomi Air Fryer çok sağlıklı!

İster çok az yağ ile ister hiç yağ kullanmadan kızartma işlemi yapabilen TaoTronics Tt-af001 Airfryer Fritöz, yiyecekleri profesyonel düzeyde pişirebiliyor. 1750 watt güçlü fanları yardımıyla 360 derecelik hava konveksiyon sistemi sunduğu için yiyeceklerin en kısa sürede pişmesini sağlıyor. Ürünün önemli avantajlarından biri de zahmetsiz şekilde temizlenebilmesi. Bulaşık makinesinde yıkanabilen parçalarıyla kolay kullanımın tadını çıkarmanızı sağlıyor.

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