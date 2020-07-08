Yakın geleceğin SUV'u: 2021 Audi Q4 Sportback e-tron konsepti tanıtıldı! İşte özellikleri

Audi Sportback e-tron'un kokpitinde Audi'nin Virtual Cockpit olarak isimlendirdiği bir tasarım hakim. Bu tasarımda 12,3 inç büyüklüğünde dokunmatik bir ekran yer alırken, dijital gösterge paneli de direksiyon simidinin arkasındaki yerini alıyor. Otomobilin direksiyon simidinin oldukça hoş bir tasarıma sahip olduğunu belirtmemiz gerek.

Q4 Sportback e-tron konsepti, coupe SUV serisinin son ürünü. Zira, otomobili kardeşi Q4 e-tron'dan ayıran en önemli fark da bu. Coupe SUV olarak karşımıza çıkan Q4 Sportback, kardeşine göre daha da sportif bir tasarıma sahip. Ayrıca bu tasarımda bazı dikkat çekici unsurlar da var. Bu unsurlar, bölümlenmiş LED farlar, genişlemiş hava giriş kanalları ve arka tamponun alt bölümüne yerleştirilmiş ışıklı e-tron simgesi olarak öne çıkıyor. Q4 Sportback e-tron konseptinde çamurluklar ve omuz çizgileri de daha belirgin hale getirilmiş durumda. Bir Audi klasiği olarak, stop lambaları da boydan boya uzanıyor. Otomobilin jantları ise aracın genel tasarımıyla oldukça uyumlu.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Audi Q4 Sportback e-tron, tamamen elektrikli bir otomobil. Bu yüzden otomobilin hem önünde hem de arkasında birer elektrik motoru bulunuyor. Bunlardan arkadaki bulunanı ise Q4 Sportback e-tron konseptinin ana motorunu oluşturuyor. Bu motor, 204 beygir güç ve 310 Nm tork üretebiliyor. İkinci motor ise 102 beygir güç ve 150 Nm tork çıkışı sağlayabiliyor. İkinci motorun gücü niye düşük dediğinizi duyar gibiyim. Fakat bu sizi yanılmasın çünkü çünkü ikinci motor, sadece daha fazla güç gerektiği durumlarda devreye giriyor ve ana motor ile uyumlu bir şekilde çalışıyor. Böylece otomobil aslında iki motoruyla birlikte 306 beygir güç üretiyor.

Audi'nin yeni otomobilinin 0'dan 100 km/s hıza çıkması sadece 6,3 saniye sürüyor. Pek çok elektrikli otomobilden aşina olduğumuz üzere otomobilin maksimum hızı da 180 km/s ile sınırlandırıyor. Aracın toplam menzili ise 450 km. Audi'nin paylaştığı bilgilere göre otomobilin 500 km menzil sunan, arkadan itişli bir versiyonu daha var.

AUDİ Q4 SPORTBACK E-TRON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Audi Q4 Sportback e-tron, tıpkı akıllı telefonlar gibi hızlı şarj desteğine sahip. 125 kW'a kadar hızlı şarj desteği sayesinde yarım saatte bataryasının yüzde 80'ini dolduruyor. Otomobili almak ise henüz mümkün değil. Zira, henüz konsept olan Audi Q4 Sportback e-tron 2021 yılında asfalt ile buluşacak. En azından Audi'nin planları bu yönde.

