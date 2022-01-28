Yakışıklı oyuncu Berk Atan rol arkadaşı Gülsim Ali ile samimi pozunu paylaştı!

Geçtiğimiz günlerde fenomen Selin Yağcıoğlu ile ayrıldığı iddia edilen ünlü oyuncu Berk Atan, rol arkadaşı Gülsim Ali ile pozunu, sevenlerinin beğenisine sundu. Gülsim Ali ise Berk Atan'a, ''Diğer fotoğrafı paylaşmaman ümidiyle'' şeklinde yanıt verdi.

Gönül Dağı izleyicileri, sosyal medyada Gülsim Ali ve Berk Atan'ı çok yakıştırdıklarını sık sık dile getiriyor.

Fenomen Selin Yağcıoğlu ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Berk Atan'ın, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Semiha Bazek ile yakınlaştığı öne sürülmüştü.

Bulgaristan doğumlu güzel oyuncu Gülsim Ali ise geçmişte kendisinden 23 yaş büyük oyuncu Durul Bazan ile birliktelik yaşamıştı.

Gülsim Ali'nin Bulgaristan'da yaşayan ailesinin, bu ilişkiye onay vermediği iddia edilmişti.

Şimdilerde özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Gülsim Ali'nin hayatında biri olup olmadığı bilinmiyor.



