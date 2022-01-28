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  4. Yakışıklı oyuncu Berk Atan rol arkadaşı Gülsim Ali ile samimi pozunu paylaştı!

Yakışıklı oyuncu Berk Atan rol arkadaşı Gülsim Ali ile samimi pozunu paylaştı!

28.01.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakışıklı oyuncu Berk Atan, reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisinde başrolü paylaştığı güzel oyuncu Gülsim Ali pozunu, Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Yakışıklı oyuncu Berk Atan rol arkadaşı Gülsim Ali ile samimi pozunu paylaştı!

Geçtiğimiz günlerde fenomen Selin Yağcıoğlu ile ayrıldığı iddia edilen ünlü oyuncu Berk Atan, rol arkadaşı Gülsim Ali ile pozunu, sevenlerinin beğenisine sundu. Gülsim Ali ise Berk Atan'a, ''Diğer fotoğrafı paylaşmaman ümidiyle'' şeklinde yanıt verdi.

Yakışıklı oyuncu Berk Atan rol arkadaşı Gülsim Ali ile samimi pozunu paylaştı!

Gönül Dağı izleyicileri, sosyal medyada Gülsim Ali ve Berk Atan'ı çok yakıştırdıklarını sık sık dile getiriyor.

Yakışıklı oyuncu Berk Atan rol arkadaşı Gülsim Ali ile samimi pozunu paylaştı!

Fenomen Selin Yağcıoğlu ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Berk Atan'ın, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Semiha Bazek ile yakınlaştığı öne sürülmüştü.

Yakışıklı oyuncu Berk Atan rol arkadaşı Gülsim Ali ile samimi pozunu paylaştı!

Bulgaristan doğumlu güzel oyuncu Gülsim Ali ise geçmişte kendisinden 23 yaş büyük oyuncu Durul Bazan ile birliktelik yaşamıştı.

Yakışıklı oyuncu Berk Atan rol arkadaşı Gülsim Ali ile samimi pozunu paylaştı!

Gülsim Ali'nin Bulgaristan'da yaşayan ailesinin, bu ilişkiye onay vermediği iddia edilmişti.

Yakışıklı oyuncu Berk Atan rol arkadaşı Gülsim Ali ile samimi pozunu paylaştı!

Şimdilerde özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Gülsim Ali'nin hayatında biri olup olmadığı bilinmiyor.

Yakışıklı oyuncu Berk Atan rol arkadaşı Gülsim Ali ile samimi pozunu paylaştı!


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Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı dizisi Berk Atan
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