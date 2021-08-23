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  4. Yakıt tankeri alev topuna döndü! Sürücü yanarak hayatını kaybetti

Yakıt tankeri alev topuna döndü! Sürücü yanarak hayatını kaybetti

23.08.2021 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde kontrolden çıkan mazot yüklü tanker, karşı şeride geçip tarlaya yuvarlandı. Alev alan tankerin sürücüsü kurtarılamadı.

Yakıt tankeri alev topuna döndü! Sürücü yanarak hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Acıpayam - Denizli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mazot yüklü akaryakıt tankeri, seyir halinde ilerlerken Aladdin Mahallesi yakınlarına geldiğinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıktı.

TANKER KAZA SONRASI YANMAYA BAŞLADI

Savrulan TIR önce karşı şeride geçti. Daha sonra şarampole düşerek takla atan tanker, yol kenarındaki bir tarlaya devrildi. Tanker kaza sonrası yanmaya başladı.

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ALEV TOPUNA DÖNEN TANKERE KİMSE MÜDAHALE EDEMEDİ

Kısa sürede alev topuna dönen tankere kimse müdahale edemedi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 30 dakika süren müdahalenin ardından alevler kontrol altına alındı.

SÜRÜCÜ ARAÇ İÇERİSİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Alevler söndüğünde tanker sürücüsünün araç içerisinden çıkamadığı ve hayatını kaybettiği anlaşıldı. Kaza ve yangın sebebiyle Acıpayam-Denizli karayolu bir süreliğine süreliğine trafiğe kapatıldı. Alevler sönünce yol yeniden kontrollü olarak trafiğe açıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Denizli
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