MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yalancı'da seyirciyi şoke eden ters köşe!

Yalancı'da seyirciyi şoke eden ters köşe!

16.10.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin Süreç Film imzalı dizisi Yalancı'nın dün akşam ekrana gelen bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı. Deniz, Mehmet Emir'in hastanedeki dolabına gizlice ilaç yerleştirerek onu yakalatmayı planladı. Mehmet Emir ise kendisine kurulan tuzağı fark etti ve finalde Deniz'e yaptığı ters köşeyle izleyenleri şoke etti. Mehmet Emir, ilaç şişesini Deniz'in okuldaki dolabına koyarak adeta meydan okudu. Bu hamleden sonra Deniz'in ne yapacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.

Yalancı'da seyirciyi şoke eden ters köşe!

Yalancı'nın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde; bir türlü delil bulamayan ve artık çaresiz kalan Deniz, Mehmet Emir'i normal yollarla alt edemeyeceğini anladı ve kendi yaptığı planla Mehmet Emir'i köşeye sıkıştırmaya karar verdi. Birlikte geçirdikleri gece, kendisine verdiğini düşündüğü ilacı gizlice Mehmet Emir'in dolabına koymak için harekete geçti. Murat'ın da yardımıyla Deniz, Mehmet Emir'in dolabına ilacı koydu. Polisler, ihbar üzerine Mehmet Emir'in hastanedeki dolabını aradı. Herkes Deniz ve Murat'ın koyduğu ilacın çıkmasını beklerken, ilaç şişesi Deniz'in dolabından çıktı.

Okuldaki dolabını açan Deniz, ilacı görünce şoke oldu. Tam o anda Mehmet Emir, Deniz'in karşısına çıkarak, "Hala pes etmediğini görmek çok güzel." dedi. Yaşanan bu ters köşe izleyenleri büyük şaşkınlığa uğrattı.

Yalancı (5)

Yalancı, dün akşam yayınlanan 5. bölümüyle AB'de 4.30 izlenme oranı (rating), 11.81 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 3.40 izlenme oranı (rating), 8.71 izlenme payı (share), Total’de 2.56 izlenme oranı (rating), 6.92 izlenme payı (share) elde etti. Heyecan dolu bölüm sosyal medyanın da gündemindeydi. #yalancı etiketi 3 saat 40 dakika, #YalnızDeğilsin etiketi ise 1 saat 15 dakika boyunca TT listesinde yer aldı.

GÖRKEM, MEHMET EMİR'İN SALDIRISINA UĞRADI

Görkem, Mehmet Emir'in evine gizlice girdiğinden habersiz bir şekilde sabah ağrılar içinde uyandı. Şiddetli ağrısı ve kanaması olduğu için hemen doktordan randevu aldı. Görkem, doktor kontrolünde cinsel saldırıya uğradığını anladı. Kendisine ilaç verildiğinden şüphelendi ancak kanında çıkmadığı için bu iddiasını ispatlayamadı.

Yalancı (2)

MEHMET EMİR'İN BİR KURBANI DAHA ORTAYA ÇIKTI

Deniz ise Mehmet Emir'e dair bir bilgiye ulaşabilmek için araştırmalarına devam etti ve arkadaşı Serdar'ın yardımıyla bu sefer Mehmet Emir'in ölen karısı Mine'nin yakın arkadaşı Duygu'yla görüştü. Kadından Mehmet Emir'in gerçek yüzüne dair bir şeyler öğrenmek isteyen Deniz, buradan da eli boş dönmek zorunda kaldı. Duygu önce Mehmet Emir'le birlikte olduğunu ve yaşadıkları geceyi hatırlamadığını Deniz'e açıkladı ama yaşadıklarını polise anlatmak istemedi. Deniz, doğruyu söylediğini ispatlamak için uğraşırken diğer tarafta Saklışehir'in kendisine açtığı savaşla karşı karşıyaydı.

Yalancı (4)

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yalancı'nın yeni bölümünden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu. Mehmet Emir tarafından bir kez daha engellenen Deniz büyük bir yıkım yaşıyor. Deniz'in zor anlar yaşadığı tanıtımda Yasemin ile aralarındaki tartışma dikkat çekiyor. Deniz, Murat ile Yasemin'in arasında ne olduğunu sorgularken duydukları karşısında şoke oluyor. Deniz ve Mehmet Emir arasındaki savaş giderek tehlikeli bir hal almaya başlarken Deniz'in bu sefer nasıl bir plan yapacağı merakla bekleniyor.
Yalancı (3)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Semiha Yankı'dan olay açıklama! "Evimde saldırıya uğradım, terasta çırılçıplak kaldım"Semiha Yankı'dan olay açıklama! "Evimde saldırıya uğradım, terasta çırılçıplak kaldım"
İzlediği filmden etkilendi! Yolda gören durdurup fotoğraf çekiyorİzlediği filmden etkilendi! Yolda gören durdurup fotoğraf çekiyor
Esra’dan Ozan’a büyük itirafEsra’dan Ozan’a büyük itiraf
Anahtar Kelimeler:
Show TV
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yolcu otobüsü dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Taksi filminden etkilendi, aynısını Aydın’da yaptırdı

Taksi filminden etkilendi, aynısını Aydın’da yaptırdı

Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

CHP'nin Merkez Bankası ziyaretine AK Parti'den 'Kurtlar Vadisi' göndermesi

CHP'nin Merkez Bankası ziyaretine AK Parti'den 'Kurtlar Vadisi' göndermesi

Evimde saldırıya uğradım! "Terasta çırılçıplak kaldım"

Evimde saldırıya uğradım! "Terasta çırılçıplak kaldım"

Ümit Özdağ: Tevfik Göksu Türk Milletiyle alay ediyor

Ümit Özdağ: Tevfik Göksu Türk Milletiyle alay ediyor

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Estetikten sonra görenler tanıyamadı

Estetikten sonra görenler tanıyamadı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Tamer Karadağlı'nın eski karısının son hali inanılmaz!

Tamer Karadağlı'nın eski karısının son hali inanılmaz!

Kartal Tibet'in oğlu bakın kim çıktı! Görünce çok şaşıracaksınız!

Kartal Tibet'in oğlu bakın kim çıktı! Görünce çok şaşıracaksınız!

Mustafa Keser'in küfür ettiği anları paylaştı! "Ölmüş anneme küfür etti"

Mustafa Keser'in küfür ettiği anları paylaştı! "Ölmüş anneme küfür etti"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.