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Yalancı dizisinin final bölümünde neler olacak? Gerçek hikâyesinin sonu merak uyandırdı

23.11.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci’nin başrollerini üstlendiği Yalancı dizisi Show TV’nin iddialı yapımlarından biri olarak gösteriliyordu. Her bölümünde izleyicisinin kafasını karıştırmayı başaran dizi, BAFTA ödüllerine aday gösterilen İngiliz dizisi Liar'dan uyarlandı. Final bölümüyle ekrana gelecek olan dizide kimin yalan söylediği hâlâ merak konusu. Sizler için Yalancı dizisinin orijinal hikâyesini araştırdık.

Yalancı dizisinin final bölümünde neler olacak? Gerçek hikâyesinin sonu merak uyandırdı

Yalancı dizisi genel hatlarıyla Deniz ve Mehmet Emir arasında geçen duygusal bir gecenin sonrasında iki tarafında farklı bir şekilde o günü anlatmasıyla şekilleniyor. Deniz bir lisede edebiyat öğretmeni ve Mehmet Emir de cerrah. İkili bir akşam yemeğinde buluşuyorlar. Ardından ise Deniz o geceye dair bazı detayları hatırlamadığını fark ediyor ve tecavüze uğradığını düşünüyor. Mehmet Emir ise gecenin harika geçtiğini, her şeyin karşılıklı 'rıza' ile gerçekleştiğini söylüyor. Deniz'in iddia ettiği gibi kanında onu uyutacak bir ilaç da çıkmayınca Mehmet Emir aklanıyor. Ancak Deniz olayın peşini bırakmıyor, Mehmet Emir'in sandığından çok daha kötü biri olduğunu buluyor. İki tarafta aslında bir yakalamacanın içine düşüyor.

ORİJİNAL DİZİYLE BİREBİR İLERLİYOR

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Yalancı olarak Türk televizyonlarında ekrana gelen dizi aslında genel hatlarıyla orijinal versiyon olan Liar’a benzer bir şekilde ilerliyordu. Mehmet Emir’in Deniz ve polis memuru Görkem’e tecavüzü, Mehmet Emir’in eski eşinin şüpheli intiharı, Deniz’in kardeşi ve eski eşinin birlikteliği ile Mehmet Emir’in aklaması tam anlamıyla aynı şekilde işlendi.

Orijinal öyküde Deniz karakterinin Laura, Mehmet Emir karakterinin ise ismi Andrew olarak belirlenmişti. Laura tıpkı Deniz gibi Andrew’in eski eşinin arkadaşına tecavüz ettiğini buluyor ve eski eşin intiharı üzerine yoğunlaşıyor. Andrew’in 3 kadına tecavüz ettiği biliyor ve bunu kayda aldığı ortaya çıkıyor.

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“ASLINDA HERKES YALANCIYMIŞ”

Andrew’in üstünlüğüyle geçen olaylar onun ölmesiyle bambaşka bir noktaya ulaşıyor. Andrew’in ölümünden tecavüz ettiği 3 kadın sorumlu tutuluyor. Ancak bu ölümün Andrew’in planı olduğu ortaya çıkıyor. Andrew aslında kendi ölümünü planlayarak kaçıyor ve öncesinde Laura'nın kolyesini alarak suçun onun üstüne kalmasını amaçlıyor. Aslında kendisi kaçacak ama herkes onun öldüğünü düşünecek hatta suçlu Lauren olacaktı. Andrew’in planladığı gibi olmuyor ve gerçekten ölüyor. Laura da hem kendini hem de diğer iki kadını korumak için cinayetle bir alakası olmadığı kanıtlamak için uğraşıyor.

Sonunda Lauren’in Andrew’in katili olduğu kesinleşiyor. Cinayetin Andrew’in kendi bıçağıyla işlenmiş olması kafaları karıştırıyor. Çünkü Andrew’in kaçtığı süre boyunca ona yardım eden ve kimsenin bilmediği Oliver karakteri şüpheliler arasına giriyor. Oliver, Andrew’ün Edinburgh’de tecavüz işlerinin nasıl uygulandığını öğrendiği adam ve birbirleri ile ilgili sakladıkları sırlar sebebiyle de oklar onun üzerine çevriliyor.

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Burçin Terzioğlu Salih Bademci
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