Yalancı Yarim nerede ve ne zaman çekildi? İşte Yalancı Yarim filminin oyuncuları

Nişanlı olayını tesadüfen öğrenen Bulur onlara yardım edebileceğini söyleyerek nişanlı oyunu oynaması için zaten Ferdi’ye aşık olan Alev’e haber verir. Bu oyunu oynarken abisi ve yengesi, Alev’i zengin bir adam olan Derviş Başak’ın kızı olarak bilmesinin de katkısıyla çok sever ve hemen Ferdi’yle evlendirmek isterler.

Kayserili iş adamı Mahmut’un kardeşi olan Ferdi, yakışıklı ve hovarda bir gençtir. Abisinin ona her ay yüklü bir miktar para gönderip hayatını yaşamasına müsaade etmesinden dolayı abisinden de oldukça korkmaktadır. Bir gün abisi ve yengesi sürpriz yaparak Ferdi'nin ziyaretine gelirler ve nişanlısıyla tanışmak istediğini söylerler. Bunun üzerine Ferdi ve arkadaşları tüm kız arkadaşlarını arayıp nişanlı rolü için yardım etmelerini isterler fakat hiçbirinden olumlu yanıt alamazlar.

Abisi ve yengesinin tavrı üzerine Ferdi oyuna devam eder ve arkadaşları hariç kimseye gerçeği söylemez; ancak bunları yaparken Alev’e aşık olabileceğini de düşünmemiştir. Zaten evlilik hazırlıkları da yapıldığı için gerçeği açıklamayıp Alev’le evlenmeyi planlar. Ferit, düğün gecesi abisinin gerçeği öğrenmesinden korkup arkadaşı Kemal’e telefonla fabrikada yangın çıktığını söyleterek abisini Kayseri'ye yollamaya çalışır; fakat abisi son anda hava limanından bir telefon eder ve yangının gerçek olmadığını öğrenip düğüne katılır.

Tam bu sırada düğünde olan Derviş Başak’la karşılaşırlar ve Alev’in aslında pazarcı Derviş’in kızı olduğunu öğrenirler. Bunun üzerine düğün iptal olur ve Ferdi’nin abisi Mahmut Bey, Alev’in babası Derviş Bey’e ağzına geleni sayar. Her şey bittiğinde Ferdi pişman olur ve ne Alev’in ne de abisinin yüzüne bakabilecek durumda olmadığını düşünür. Bavulunu alıp abisine tüm gerçekleri anlattıktan sonra abisiyle vedalaşır ve gider.

Ferdi'nin gidişi üzerine hatasını anlayan Ferdi’nin abisi gidip önce Alev’in babası Derviş ve aile dostlarından özür diler, sonra da Alev’e gidip hatalı olduğunu anlatır ve kendisini affetmesini ister. Alev de Ferdi’nin abisini affeder ve sonra da gemiyle şehirden ayrılan Ferdi’yi küçük bir motorla yakalarlar. Ferdi, Alev’i ve abisi ve yengesiyle birlikte görmesiyle sorun kalmadığını anlar ve denize atlar. Bunu gören Alev de denize atlar ve Ferdi’ye sarılır.