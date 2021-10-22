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Yalancılar ve Mumları için final kararı çıktı

22.10.2021 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox Tv’nin yeni sezonda büyük umutlarla yayına verdiği Yalancılar ve Mumları dizisinin reytingleri beklentinin altında kaldı. Sezona iddialı bir giriş yapmasına rağmen reytinglerde geride kalması sonucu Fox Tv tarafından final kararı verildi. Başrollerinde Elçin Sangu, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar ve Ceren Moray’ın yer aldığı 4 yakın arkadaşın hikayesini konu alan Yalancılar ve Mumları için final kararı alındı. Peki, Yalancılar ve Mumları final ne zaman?

Yalancılar ve Mumları için final kararı çıktı

Fox Tv bu sezona hızlı bir giriş yapmış olmasına rağmen, yayına aldığı dizilerin istenilen reyting sonuçlarına ulaşamaması yüzünden peş peşe final kararı vermeye devam ediyor. Fox Tv'nin son olarak final kararı aldığı yapım Yalancılar ve Mumları dizisi oldu.

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Kanalın çok fazla dizi çekmesi ise reytingleri düşen dizileri hemen bitirmesine neden oluyor. Bunlar ilki Son Yaz diğeri ise Uzak Şehrin Masalı oldu.

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Yalancılar ve Mumları dizisi henüz 3 bölüm ekrana gelmesine rağmen, kanalın diziyi final yapmak istediği öğrenildi. Yalancılar ve Mumları için 4. bölüm fragmanı yayınlandı ve 24 Ekim Pazar günü izleyici ile buluşacağı duyuruldu.

Yalancılar ve Mumları dizisi 31 Ekim Pazar günü 5. Bölümü ile ekranlara veda edecek.

YALANCILAR VE MUMLARI NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Medyapım’ın FOX TV için çektiği “Yalancılar Ve Mumları” için final kararı verildiği öğrenildi. Koray Kerimoğlu’nun yönettiği Elçin Sangu, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar ve Ceren Moray’ın 4 yakın arkadaşa hayat verdiği dizi beklenen reytinglere ulaşamadı.

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YALANCILAR VE MUMLARI KONUSU

Yalancılar ve Mumları dizisinin önceki ismi Metresler olarak duyurulmuştu. Bu ismi Türk seyircisinin benimsemeyeceği düşünülerek dizinin adı daha sonra “Yalancılar ve Mumları” olarak değiştirildi.

Dört kadının aşk hayatları, ilişkileri, sırları, yalanları ve hepsinden önemlisi arkadaşlık ilişkileri anlatılan dizi 31 Ekim Pazar günü, 5. Bölümü ekranlara veda ediyor.

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Ceren Moray Elçin Sangu
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