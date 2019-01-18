Yalçın Dümer: Cumhurbaşkanı 'evliliğiniz 6 ayda biter' dedi, bitti!

Bir döneme damga buran usta oyuncu Yalçın Dümer, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Yıllar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan bir anısını anlatan Dümer, herkesi şaşırttı.

Dümer, Esra Balamir ile evliliklerinde Erdoğan'ın nikah şahidi olduğunu ve başından geçen komik bir anısını şöyle anlattı:

"Biz Esra Balamir'le Galatasaray Adası'nda evlenmiştik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o zaman belediye başkanıydı. Ben yanına uğrayarak 'Başkanım teşekkür ederim. Büyük bir güzellik yaptınız kırmadınız' dedim.

Çünkü o da Kasımpaşalı ben de Kasımpaşalı'yım. O yüzden bir yakınlığımız vardı. Bana gelip 'Bu evlilik 6 ay sürer' dedi. Ve evliliğimiz tam 6 ay sürdü. Sonra beraber maça gittik. Maçı yan yana izledik bana 'Gördün mü nasıl bildim' dedi."



