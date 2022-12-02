Yalçın Dümer kimdir, kaç yaşında, nereli? Serpil Çakmalı'nın ardından Esra Balamir ile evlenmişti! 2. Sayfa konuğu Yalçın Dümer'in hayatı!

Yalçın Dümer, 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ile Glşen Yüksel'in sorularını yanıtladı. Ünlü ismin, 2 evliliği de çok konuşulmuştu. Serpil Çakmaklı ve Yalçın Dümer'in Merve Dümer isminde bir kızları vardır. İşte 2. Sayfa'nın konuğu Yalçın Dümer ile ilgili merak edilenler...

YALÇIN DÜMER KİMDİR?

Yalçın Dümer, 1965’te İstanbul’da doğdu. Kabataş Erkek Lisesinden mezun olan Yalçın Dümer, konservatuar öğrencisiyken babasından izin alarak Şehir Tiyatrolarına girdi.

1986’da yönetmenliğini Başar Sabuncu'nun üstlendiği "Asılacak Kadın" adındaki sinema filminde Müjde Ar ile beraber oynayan Yalçın Dümer, 1994’te senaryosunu Emine Şenliklioğlu'nun kaleme aldığı, ”Bize Nasıl Kıydınız" sinema filminde Fatma Belgen ile beraber oynama fırsatı elde etti.

Sinema, televizyon oyunculuğunun arkasından, sunuculuk kariyerine merhaba diyen Yalçın Dümer, ilk başta ''İşte Müzik, İşte Eğlence’' programını sunmaya başladı. Ebru Cündübeyoğlu ile beraber ''Çalar Saat'', sonrasında ise ''Sabah Şekerleri'' programları sunan Yalçın Dümer, Kanal D ekranlarında "Televole" programının sunuculuğunu üstlendi.

2. SAYFA KONUĞU YALÇIN DÜMER KAÇ KEZ EVLENDİ?

1998’de "Yaşama Hakkı" adındaki sinema filminde Erol Taş, Filiz Taçbaş, Fikret Hakan ile başrolleri paylaşan Yalçın Dümer, ilk evliliğini tiyatro sanatçısı Defne Halman ile yaptı. 1993’te sinema oyuncusu Serpil Çakmaklı ile dünya evine giren Yalçın Dümer, 27 Mayıs 1995’te boşandı.

Bu evlilikten Merve isminde bir kız çocuğu dünyaya getiren Yalçın Dümer, Ağustos 1998’de şarkıcı Esra Balamir’de evlendi.

Yalçın Dümer, Esra Balamir’le 1999’da boşandı.

