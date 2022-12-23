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Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı! Yalı Çapkını son bölümde neler yaşandı? Ferit Seyran'ı terk ediyor...

23.12.2022 00:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı ve son bölümünde yaşananlar dizinin hayranları tarafından merak konusu oldu. İlk sezonuyla izleyiciyi ekranı başına kilitlemeyi başaran Yalı Çapkını, Star Tv ekranlarında yayınlanıyor. Başrollerinde Sfra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını 22 Aralık Perşembe günü 14. bölümü ile ekranlara gelecek. Fragmanda Ferit'in yurt dışına gitmesi dikkat çekiyor. İşte Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı ile son bölümün özeti...

Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı! Yalı Çapkını son bölümde neler yaşandı? Ferit Seyran'ı terk ediyor...

Yalı Çapkını dizisinin yönetmenliğini Burcu Alptekin üstlenirken , senaristliğini ise Mehmet Barış Günger kaleme almıştır. Kısa sürede kendine hayran bırakmayı başaran Yalı Çapkını heyecan dolu konusuyla her hafta perşembe akşamları ekranlara gelmeye devam ediyor. Son olarak 14. bölüm fragmanı yayınlanan dizide neler olacağı merak edilirken dizinin son bölüm özeti de sorgulanmaya başladı.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

13. Bölümün Konusu;

Halis Ağa’nın Ferit’e tokat atması Ferit’in evden ayrılmasına neden olur. Yusuf’un Kazım’a olanları haber vermesi üzerine yalıya gelen Kazım, Seyran ve Suna’yı geri götürür. Pelin’e sığınan Ferit, gitmeye karar verdiğini söyleyince Pelin de onu durdurmak için Seyran’a haber verir.

YALI ÇAPKINI 14. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yalı Çapkını 13. bölümde New York'a gitme kararı alan Ferit'i döndürecek kişi olduğu düşünülen Seyran, havalimanında Ferit'in dudaklarına yapışmıştı.

yalı-çapkını

Bu öpücük sonrası dönmesi beklenen Ferit, NewYork'a gider.

yalı çapkını 2

Bu sırada Halis Ağa'nın hastalanıp acil bir şekilde hastaneye kaldırılır. Seyran da hastaneye gider. Gülgün'e sarılan Seyran, Ferit'in gittiğini söylüyor.

yalı çapkını 14

Halis Ağa Ferit'i görmek istior. Oğluna ne olursa olsun Ferit'i bulup yanına getirmesini yoksa kimseyi görmeyeceğini söylüyor.

yalı çapkını 14 fragman

Ferit hakkındaki gerçeği dedesine söyleyebilecek tek kişinin Seyran olduğu düşünülüyor.

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