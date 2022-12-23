Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı! Yalı Çapkını son bölümde neler yaşandı? Ferit Seyran'ı terk ediyor...

Yalı Çapkını dizisinin yönetmenliğini Burcu Alptekin üstlenirken , senaristliğini ise Mehmet Barış Günger kaleme almıştır. Kısa sürede kendine hayran bırakmayı başaran Yalı Çapkını heyecan dolu konusuyla her hafta perşembe akşamları ekranlara gelmeye devam ediyor. Son olarak 14. bölüm fragmanı yayınlanan dizide neler olacağı merak edilirken dizinin son bölüm özeti de sorgulanmaya başladı.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

13. Bölümün Konusu;

Halis Ağa’nın Ferit’e tokat atması Ferit’in evden ayrılmasına neden olur. Yusuf’un Kazım’a olanları haber vermesi üzerine yalıya gelen Kazım, Seyran ve Suna’yı geri götürür. Pelin’e sığınan Ferit, gitmeye karar verdiğini söyleyince Pelin de onu durdurmak için Seyran’a haber verir.

YALI ÇAPKINI 14. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yalı Çapkını 13. bölümde New York'a gitme kararı alan Ferit'i döndürecek kişi olduğu düşünülen Seyran, havalimanında Ferit'in dudaklarına yapışmıştı.

Bu öpücük sonrası dönmesi beklenen Ferit, NewYork'a gider.

Bu sırada Halis Ağa'nın hastalanıp acil bir şekilde hastaneye kaldırılır. Seyran da hastaneye gider. Gülgün'e sarılan Seyran, Ferit'in gittiğini söylüyor.

Halis Ağa Ferit'i görmek istior. Oğluna ne olursa olsun Ferit'i bulup yanına getirmesini yoksa kimseyi görmeyeceğini söylüyor.

Ferit hakkındaki gerçeği dedesine söyleyebilecek tek kişinin Seyran olduğu düşünülüyor.



