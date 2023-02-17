Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? 21. bölüm fragmanı bekleniyor

Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu merak ediliyor. Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından diziler bir süredir ekrana gelmiyordu. Televizyon kanallarında dizilerin yerine deprem özel programları ve haberler yer alıyor. Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü ise büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, Yalı Çapkını 21. bölüm ne zaman? İşte tüm ayrıntılar...

YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Yalı Çapkını dizisi bu akşam da Star Tv yayın akışında yer almıyor. Dizinin yeni bölümünün ise ne zaman yayınlanacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında güncel bir açıklama yapıldığı takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZETİ:

Kazım’ın vurulduğunu ve Ferit’in de onun yanında olduğunu öğrenen ev halkı soluğu hastanede alır. Kazım’ın başına gelenler herkesi derinden etkiler. Seyran ve Ferit’in arasındaki sular biraz durulurken; Pelin’in durumu Seyran’a beklenmedik bir karar aldırır.

