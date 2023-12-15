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YALI ÇAPKINI CANLI İZLE! Yalı Çapkını saat kaçta başlıyor? 50. özeti ve Star TV yayın akışı

15.12.2023 19:44 | Son Güncelleme:
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Yalı Çapkını 50. bölüm Star TV canlı izle ekranı dizinin izleyicileri tarafından yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrolde olduğu Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle reytinglerde yükselişe geçmişti. Yayınlanan fragmana göre Ferit Pelin'in dayısı Şehmuz'un karşısında sıkışır. Yalı Çapkını canlı izle ekranı sorgulanıyor. Peki, Star TV Yalı Çapkını saat kaçta başlıyor? Son bölüm özeti ve Star TV yayın akışı

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nu bir araya getiren Yalı Çapkını'nın yeni bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor. Binnur Kaya, Tarık Emir Tekin'in ardından Buse Buçe Kahraman, Toprak Sağlam ve Turgut Tunçalp'in de kadroya dahil olmasıyla birlikte heyecanın arttığı Yalı Çapkını, bu akşam 50. bölüm ile izleyiciyle buluşacak. Pelin'in Ferit'ten hamile olduğunun ortaya çıkmasıyla tansiyonun bir hayli yükseldiği dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar merak edildi. İşte Yalı Çapkını 50. bölüm detayları ve Star TV yayın akışı...

YALI ÇAPKINI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Yalı Çapkını büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Star TV'de yayınlanan dizi, cuma akşamları saat 20.00'de ekrana geliyor. Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam Star TV'de olacak. Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını 49. bölüm ile izleyicisiyle buluşacak.

YALI ÇAPKINI 49. BÖLÜM ÖZETİ

Kazım, sokağa atılışının ardından yaşadığı şaşkınlık ve hezimetin etkisiyle geçmişe gider ve Hattuç'la yıllar sonra bir hesaplaşmaya girer. Seyran ise yeni bir dünyanın kapısını aralar. İfakat'i ayağa kaldıran konuşma beklemediği birinden gelirken, Orhan'ı Dicle'nin evinde yakalamak Gülgün için son nokta olur ve verdiği karar herkesi şaşırtır. Suna ise Kaya ile evliliğinin doğru bir şekilde gitmesi için elinde geleni yapacaktır. Esme ile ilgili bir gelişme Seyran ve Suna'yı bir araya getirirken ikili arasındaki gerginlik sözlere dökülür.

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YALI ÇAPKINI CANLI İZLE 50. BÖLÜM!

Halis'in Pelin'i eve getirmesi ve Ferit'in Pelin ile fotoğraflarının yayınlanması, Seyran'ı daha da çok kırar. Ferit ise iyice çıkışsız kalır. Suna, İfakat'in lafından çıkmazken; Kaya'yı da yönlendirmeye devam eder. Gülgün'ün evi terk etme kararına sinirlenen Orhan, kendisinden beklenmeyecek bir hamle yapar. Nükhet, yaptığı açıklamayla hem Halis hem de Kaya'yı karşısına alır. Ece ve Nihan'ın Seyran'a koşulsuz desteği devam eder. Ferit ise çalışmaya karar verir ve çizimleri beğeni kazanır. Öte yandan Kazım, yeni planını uygulamaya koyar.

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
00:30 Yerli Dizi Tekrar
03:00 Kiralık Aşk
05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

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