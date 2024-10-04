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Yalı Çapkını fanları peşine düştü! Buçe Buse Kahraman'ın Kuruluş Osman'daki performansı gündem oldu! 'Kızı rahat bırakın...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
04.10.2024 12:57
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Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakteriyle hayatımıza giren başarılı oyuncu Buçe Buse Kahraman, fanların hakaretlerine maruz kalmış, yeni sezonda Kuruluş Osman'ın kadrosuna katılmıştı. Kahraman'ın dizisinin başlamasıyla birlikte Yalı Çapkını fanları yine oyuncunun peşini bırakmadı ve performansıyla dalga geçti.

Yalı Çapkını fanları peşine düştü! Buçe Buse Kahraman'ın Kuruluş Osman'daki performansı gündem oldu! 'Kızı rahat bırakın...'

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Gözde Kansu gibi başarılı isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını'nda geçtiğimiz sezon Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman, aylarca fanların taciz mesajlarına, ağır hakaretlerine maruz kalmıştı. Sonunda hakaretlere daha fazla dayanamayan ünlü oyuncu dava açmak zorunda kalmıştı.

Durumla ilgili konuşan Kahraman, "Bu beni üzdü ya da çok kötü etkiledi diyemem sadece benim için hayatta en önemli şeylerden biri saygı. Herkesten de o saygıyı beklerim. Bu alanda ilk defa işimle ilgili böyle bir şeyler karşılaştığım için başta afalladım. Bizi o karakterle bağdaştırıyorlar ve o şekilde bize gelmek istiyorlar ama oyuncu ve karakter ayrımını bence artık yapabiliyor olmamız gerekiyor." demişti.

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KURULUŞ OSMAN'A KATILDI FANLAR RAHAT BIRAKMADI!

Yeni sezonda ise Yalı Çapkını kadrosundan ayrılan ve ATV dizisi Kuruluş Osman'a dahil olan Buçe Buse Kahraman, Begüm Hatun olarak karşımıza çıktı. Yalı Çapkını fanlarından kurtulduğu zannedilse de yine de genç oyuncunun peşine düştüler. Dizinin yeni bölümünde yayınlanan at üzerinde bağırdığı sahneyi gündeme getirdiler. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, Buçe Buse Kahraman'ın performansıyla dalga geçti.
Bazı kullanıcılar ise ünlü isme destek verdi.

İşte o yorumlardan bazıları...

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Anahtar Kelimeler:
kuruluş osman Buçe Buse Kahraman
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