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Yalı Çapkını'ndan Arka Sokaklara bomba transfer! Emniyet Amiri Ünal'ı canlandıracak

30.07.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların uzun soluklu dizisi Arka sokaklar bir süredir ekranlara gelmiyordu. Final yapmadığı halde yayınlanmayan dizinin yeni sezonda diziyi Kanal D İç Yapımlar'ın şirketi yapım DMedia'nın çekeceği açıklandı. Önümüzdeki hafta sete çıkacak olan dizinin 18. sezonunun kadrosuna yeni isimler katıldı. Ünlü dizi Yalı Çapkını'ndan ayrılan oyuncu soluğu Arka Sokaklar'ın ekibinde aldı. Oyuncu, 'Emniyet Amiri Ünal'ı canlandıracak.

İlk bölümüyle 2006 yılında yayınlanmaya başlayan Arka Sokaklar, 17 sezon izleyicisiyle buluştu. Bir süredir ekranlarda yer almayan dizinin yeni sezonunun çekileceği açıklandı. Türker İnanoğlu'nun bir sezonluk hakkını bedelsiz olarak Kanal D'ye devrettiği Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümleri merakla beklenirken oyuncu kadrosunda da değişiklikler yaşanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye 'Emniyet Amiri Ünal'ı canlandırmak üzere Yalı Çapkını'ndan oyuncu geliyor.

Arka Sokaklar dizisi DMedia yapımcılığında önümüzdeki hafta sete çıkıyor. Bay Sinema lakaplı efsane yapımcı Türker İnanoğlu‘nun bir sezonluk hakkını bedelsiz olarak Kanal D’ye devrettiği dizi için oyuncularla 42 bölümlük anlaşmalar imzalanıyor.

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Başarılı aktör Cansu Fırıncı Kanal D’de 17 sezon boyunca ilgiyle izlenen dizinin kadrosuna 'Emniyet Amiri Ünal' rolüyle çıkacak.

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Cansu Fırıncı geçen sezon başında “alı Çapkını dizisinde 'İbrahim' rolüyle seyirci karşısına çıkmış ancak hikaye planlandığı gibi gitmeyince projeden kendi isteğiyle ayrılmış ve şu açıklamayı yapmıştı:

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“Canlandırdığım İbrahim karakterini yapımla anlaşmaya vararak sonlandırma kararı aldık. Dizinin reytingi bol, sezonları uzun olsun. Tüm ekip arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yeni projelerde buluşmak üzere….”


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