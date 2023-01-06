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Yalı Çapkını'nın Defnesi Mine Tugay kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Yalı Çapkını dizisindeki estetikli görüntüsüyle konuşulan Mine Tugay'ın hayatı...

06.01.2023 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mine Tugay son dönemde Yalı Çapkını dizisindeki estetikli görüntüsüyle bir hayli konuşuluyor. Ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı. Yalı Çapkını'na Defne rolüyle misafir oyuncu olarak katılan Mine Tugay'ın kim olduğu, hayatı merak ediliyor. Peki Mine Tugay kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte oyuncu ile ilgili merak edilenler...

Yalı Çapkını'nın Defnesi Mine Tugay kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Yalı Çapkını dizisindeki estetikli görüntüsüyle konuşulan Mine Tugay'ın hayatı...

Mine Tugay son görüntüsü sonrasında kullanıcılar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Yalı Çapkını'nın fragmanında yüzünde görünen şişlikler nedeniyle gündem olan oyuncuyla ilgili Mine Tugay kimdir, Mine Tugay estetiksiz hali, kaç yaşında gibi soruların cevabı merak ediliyor. Peki başarılı oyuncu Mine Tugay kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

MİNE TUGAY KİMDİR?

Mine Tugay 28 Temmuz 1978 Konya doğumludur. Babası subaydır. Oyuncu, ortaöğrenimini ve sonrasındaki eğitim hayatını İstanbul'da tamamlamıştır. 44 yaşındaki sanatçı Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur.

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizideki Suna karakteri ile tanınmıştır. Semaver Kumpanya ve Tiyatro Dot 'ta sahnelenen oyunlarda rol alan oyuncu, Karatavuk adlı oyundaki performansı ile 13. Afife Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülü kazanmıştır.

Mine Tugay kaza geçirdi!

1997 yılında Masal Gerçek Tiyatrosu'nda oynadığı Büyük Kulaklı Küçük Ayı adlı çocuk oyununda rol aldı. Aynı yıl Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimine başladı. 15 kişilik sınıftan disiplinsizlik iddiasıyla uzaklaştırılan oyuncu, aralarında Özge Özberk ve Özgü Namal'ın da bulunduğu 13 kişiden biri oldu. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi. Mezun olduktan sonra Semaver Kumpanya'da tiyatro oyunlarında oynamaya başladı.

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2006 yılında Show TV'de yayınlanan Gülpare, 2007 yılında Star TV'de yayınlanan Benden Baba Olmaz ve 2009 yılında TRT 1'de yayınlanan Aynadaki Düşman adlı dizilerde başrolü üstlendi. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizide Narkotik başkomiseri Suna karakterini canlandırdı.

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Kalp Hırsızı, Çilek Kokusu ve Paramparça dizilerinde rol aldı. Şu sıralar Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Defne rolüyle misafir oyuncu olarak yer alıyor.

DEĞİŞİMİ GÜNDEM OLDU!

Mine Tugay Yalı Çapkını dizisine Defne rolüyle misafir oyuncu olarak katıldı. Yayınlanan fragmana Tugay'ın yüzündeki değişim damgayı vurdu.

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Birçok kullanıcı ' sana ne oldu Mine Tugay?, yüzüne ne yaptın?' gibi yorumlarda bulundular. Bu konuşmalar üzerine Mine Tugay'dan konu ile ilgili açıklama geldi. Mine Tugay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Herkes konuşmuş madem bir de ben konuşayım dedim. Sevgili dostlar, ben sol gözümle ilgili 12 yıldır bir sağlık problemi yaşıyorum. Zamanında yapılan bir dolgunun sol gözümün altında donması üzerinde birkaç ameliyat olmak zorunda kaldım ve ara ara o bölgede şişmeler ve çökmeler oluyor. Bu son kertede orada oluşan bir kist sebebiyle bir ameliyat oldum ve kortizon tedavisi görüyorum. Ki onun şişliğine denk geldi bazı sahnelerim malesef. İzleyenlere de bunu minimum yansıtmak için filtre uygulandı.

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Fakat estetik bağımlılığına kadar gelmiş konuşmalar. Hayır değil öyle. Sağlık bu. Kimse de benim bu yaşadığım zor süreci yaşamaz umarım.Yani demem o ki rahat olun, ben iyileşiyorum ve moralim yüksek. Güzel dileklerinizi aldım şimdiden. Çok sevgiler.
Bu arada olayların geçmişini, gerçeğini bilmeden bu kadar yanlış konuşmaların yapılması da gerçekten üzücü.Neyse akşama bomba gibi bir bölüm var izleyin derim." dedi.

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