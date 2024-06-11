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  4. Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu tüm hünerleri sergiledi! Önce çılgınca dans etti sonra bateri çaldı! Sevgilisi Mert Ramazan Demir ile sarmaş dolaş...

Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu tüm hünerleri sergiledi! Önce çılgınca dans etti sonra bateri çaldı! Sevgilisi Mert Ramazan Demir ile sarmaş dolaş...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.06.2024 10:18
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Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği Seyran karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Afra Saraçoğlu dizisinin final kutlamasında tüm hünerlerini sergiledi. Önce çılgınca dans eden Saraçoğlu sonra bateri bile çaldı. Ünlü ismin sevgilisi Mert Ramazan Demir ile sarmaş dolaş görüntüleri de sosyal medyayı salladı.

Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu tüm hünerleri sergiledi! Önce çılgınca dans etti sonra bateri çaldı! Sevgilisi Mert Ramazan Demir ile sarmaş dolaş...

Star TV'nin 2 sezondur devam eden dizisi Yalı Çapkını 7 Haziran'da sezon finali bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Birkaç ay diziye ara veren ekip son kez final kutlamasında bir araya geldiler.

Afra Saraçoğlu geceye damgasını vuran isimlerden biri oldu. Ünlü oyuncu çılgınca dans edip sonrasın da bateri çaldı.

afra mert

Adeta tüm hünerlerini sergileyen Saraçoğlu'nun dizideki rol arkadaşı gerçek hayattaki sevgilisi Mert Ramazan Demir ile sarmaş dolaş görüntüleri de sosyal medyada gündem oldu.

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Afra Saraçoğlu'na sosyal medyada; 'Çok güzel eğlenmiş', 'Harika görünüyor', 'Nasıl mutlular', 'Bravo Afra', 'Yetenekli biri maşallah' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu yalı çapkını Mert Ramazan Demir
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