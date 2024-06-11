Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu tüm hünerleri sergiledi! Önce çılgınca dans etti sonra bateri çaldı! Sevgilisi Mert Ramazan Demir ile sarmaş dolaş...

Star TV'nin 2 sezondur devam eden dizisi Yalı Çapkını 7 Haziran'da sezon finali bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Birkaç ay diziye ara veren ekip son kez final kutlamasında bir araya geldiler.

Afra Saraçoğlu geceye damgasını vuran isimlerden biri oldu. Ünlü oyuncu çılgınca dans edip sonrasın da bateri çaldı.

Adeta tüm hünerlerini sergileyen Saraçoğlu'nun dizideki rol arkadaşı gerçek hayattaki sevgilisi Mert Ramazan Demir ile sarmaş dolaş görüntüleri de sosyal medyada gündem oldu.

Afra Saraçoğlu'na sosyal medyada; 'Çok güzel eğlenmiş', 'Harika görünüyor', 'Nasıl mutlular', 'Bravo Afra', 'Yetenekli biri maşallah' gibi yorumlar yapıldı.







