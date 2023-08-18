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Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları'nın nostalji paylaşımı sosyal medyayı salladı! 'Bakışlar hala aynı'

18.08.2023 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran ve Suna'nın babası "Kazım Ağa" karakterine hayat veren Diren Polatoğulları, okul fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun nostalji paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. Polatoğulları'nın küçüklük halini gören herkes aynı şeyi söyledi.

Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisinde "Kazım Ağa" karakterine hayat veren Diren Polatoğulları başarılı oyunculuğu ve samimi tavırlarıyla dikkat çekiyor.

Zaman zaman sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren ünlü oyuncu bu defa nostalji paylaşımıyla ilgi gördü. 43 yaşındaki oyuncu okul fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Ünlü ismin bu gönderisinin altına; "Surat aynı", "Hiç değişmemişsin abi", "Çocukken de aynıymış", "Yüzü hiç değişmemiş", "Bakışlar hala aynı" gibi yorumlar yapıldı.

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Diren Polatoğulları, 12 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Tuncelili'dir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk sanatını bitirmiş ve oyunculuğa 2009 yılında başlamıştır.

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Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Bugüne kadar Kurtlar Vadisi Pusu, Saklı Hayatlar, Aşk ve Devrim, Bir Ses Böler Geceyi, Kurtuluş Son Durak, Üsküdar’a Giderken, Karadayı, Son, Eski Hikaye, Kaçak, Şevkat Yerimdar, Kırık Kalpler Bankası, Küçük Esnaf gibi birçok projede rol aldı.

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