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Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ eski eşi Çağla Şıkel'e tepkili mi? Yanıt verdi

06.10.2023 07:34 | Son Güncelleme:
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Yalı Çapkını dizisiyle ekranlarda boy gösteren Emre Altuğ eski eşi Çağla Şıkel'in yeni aşkıyla ilişkisine sıcak bakmadığı iddiasıyla gündemdeydi. Yakışıklı şarkıcı ve oyuncu bu konuya son noktayı koydu.

Çağla Şıkel'in bir süredir birlikte olduğu Nail Gönenli ile evlilik yolunda ilk adımı attığı iddia edilmişti. Ancak Şıkel ilişkisinin yolunda olduğunu ama evlilik konusundaki iddiaların ise doğru olmadığı söylemişti.

Bir diğer iddia ise çocuklarının babası Emre Altuğ'un ilişkiye sıcak bakmadığı yönündeydi.

Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Altuğ bu konuda sessizliğini bozdu.

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Emre Altuğ, "Tabi ki Çağla'nın hayatına müdahale edecek hadsizliği yapmam. İkimiz de ciddi anlamda yaşını başını almış, son derce kişilikli oturmuş iki insanız. Hayatımız hakkında kendi kararlarımızı kendimiz vereceğiz. Ben böyle bir hadsizlik yapmam" ifadelerini kullandı.


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