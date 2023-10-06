Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ eski eşi Çağla Şıkel'e tepkili mi? Yanıt verdi

Çağla Şıkel'in bir süredir birlikte olduğu Nail Gönenli ile evlilik yolunda ilk adımı attığı iddia edilmişti. Ancak Şıkel ilişkisinin yolunda olduğunu ama evlilik konusundaki iddiaların ise doğru olmadığı söylemişti.

Bir diğer iddia ise çocuklarının babası Emre Altuğ'un ilişkiye sıcak bakmadığı yönündeydi.

Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Altuğ bu konuda sessizliğini bozdu.

Emre Altuğ, "Tabi ki Çağla'nın hayatına müdahale edecek hadsizliği yapmam. İkimiz de ciddi anlamda yaşını başını almış, son derce kişilikli oturmuş iki insanız. Hayatımız hakkında kendi kararlarımızı kendimiz vereceğiz. Ben böyle bir hadsizlik yapmam" ifadelerini kullandı.



