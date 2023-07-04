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Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman bikinili pozlarını peş peşe paylaştı! Beğeni butonu çöktü

04.07.2023 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Pelin karakteriyle çok konuşulan Buçe Buse Kahraman tatil pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. Ünlü isim bu defa bikinili pozlarını peş peşe paylaştı. Buçe Buse Kahraman'ın son gönderisi beğeni yağmuruna tutuldu.

Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman bikinili pozlarını peş peşe paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman gündemden düşmüyor. Her paylaşımıyla olay olan ünlü isim bu defa tatil pozlarıyla çok konuşuldu. Bikinili pozlarını peş peşe paylaşarak takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncunun son gönderisi olay oldu.

Buçe Buse Kahraman'ın bikinili pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Güzel oyuncuya sosyal medyada; 'Sen çok aşksın', 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

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1 nisan 1996 yılında İzmir de doğan Buçe buse kahraman ortaokul ve lise yıllarında oyuncu olmaya karar vererek üniversitede eğitim almak için sınavlara girdi ve 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünü kazandı.

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İlk projesini 2017 yılında Kötü Çocuk sinema filminde Cansu karakterini canlandırarak oyunculuğa başladı.

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Daha sonra ilk dizi projesi olan Çarpışma dizisinde Meltem karakterine hayat verdi.

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Yasak Elma dizisinde Lila karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde izleyicisiyle buluşuyor.

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