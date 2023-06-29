Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun bikinisinin fiyatı dudak uçuklattı! Duyanlar inanamadı

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği Seyran karakteriyle herkesin gönlünde taht kuran Afra Saraçoğlu'nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile birlikteliği geçtiğimiz günlerde belgelendi.

Göcek'te tatil yapan ünlü çift dudak dudağa görüntüleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Uzun süre konuşulan bu görüntüler sosyal medyayı ikiye böldü.

Afra Saraçoğlu, kendisi hakkında yapılan hakaret içerikli yorumlarla ilgili harekete geçti ve menajerlik şirketi, sosyal medyada Saraçoğlu'nun kişilik haklarına saldırıda bulunacak nitelikte yorum yapanlar için suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Afra Saraçoğlu şimdi de bikinisinin fiyatıyla çok konuşuldu. Bir derginin özel çekimi için krem rengi, deniz kabuğu tasarımlı bikini giyen Afra Saraçoğlu'nun bu tarzının bedeli belli oldu.

Bikini üstünün fiyatı 4 bin 482 TL olurken, bikini altının fiyatı ise bin 824 TL olduğu ortaya çıktı.

