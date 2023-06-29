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Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun bikinisinin fiyatı dudak uçuklattı! Duyanlar inanamadı

29.06.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Seyran karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Afra Saraçoğlu, son günlerde dizideki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile çıkan dudak dudağa görüntüleriyle gündemdeydi. Ünlü oyuncu şimdi de bikinisinin fiyatıyla gündem oldu. Afra Saraçoğlu'nun bikinisinin fiyatı dudak uçuklattı.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun bikinisinin fiyatı dudak uçuklattı! Duyanlar inanamadı

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği Seyran karakteriyle herkesin gönlünde taht kuran Afra Saraçoğlu'nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile birlikteliği geçtiğimiz günlerde belgelendi.

Göcek'te tatil yapan ünlü çift dudak dudağa görüntüleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Uzun süre konuşulan bu görüntüler sosyal medyayı ikiye böldü.
Afra Saraçoğlu, kendisi hakkında yapılan hakaret içerikli yorumlarla ilgili harekete geçti ve menajerlik şirketi, sosyal medyada Saraçoğlu'nun kişilik haklarına saldırıda bulunacak nitelikte yorum yapanlar için suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Afra Saraçoğlu 2

Afra Saraçoğlu şimdi de bikinisinin fiyatıyla çok konuşuldu. Bir derginin özel çekimi için krem rengi, deniz kabuğu tasarımlı bikini giyen Afra Saraçoğlu'nun bu tarzının bedeli belli oldu.

Afra Saraçoğlu

Bikini üstünün fiyatı 4 bin 482 TL olurken, bikini altının fiyatı ise bin 824 TL olduğu ortaya çıktı.

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