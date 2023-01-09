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Yalı Çapkını’nın Suna’sı Beril Pozam'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Herkesin tanıdığı bir isim

09.01.2023 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizide Suna karakterine hayat veren Beril Pozam’ın eski sevgilisi Sıfırıncı Gün dizisinin yıldızı çıktı.

Yalı Çapkını’nın Suna’sı Beril Pozam'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Herkesin tanıdığı bir isim

Oyuncuları arasında Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterine Beril Pozam hayat veriyor. Son günlerde adı kendisi gibi oyuncu olan Erdem Kaynarca ile anılan güzel oyuncunun eski sevgilisi de çok ünlü çıktı.

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27 yaşında olan güzel oyuncu yakın bir zamana kadar Uğur Uzunel ile berabermiş.
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Uğur Uzunel’in Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği Esat karakteri dizinin sevilen isimlerden biriydi.
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Uğur Uzunel ve Beril Pozam 2019 yılında Afilli Aşk dizisinde rol almışlardı.
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Pozam’ın bir yılı aşkın süredir “Ada Masalı” dizisinde yakınlaştığı Erdem Kaynarca’yla aşk yaşadığı öğrenildi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yalı Çapkını’nın başarısını ekibin işini çok iyi yapan isimlerden oluşmasına bağlayan Pozam, rol arkadaşları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir için “İkisine de bayılıyorum. Ben Seyfer’ciyim. Onları keyifle izliyorum” dedi.
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Röportaj sırasında Erdem Kaynarca bir köşede sevgilisini bekledi. Daha sonra ikili kokteyl alanına geçti.

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