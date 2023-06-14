Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu'na Mert Ramazan Demir hakkında çirkin soru! 'Eşcinsel diyorlar' diyen muhabire tepki yağdı

Yalı Çapkını dizisi ile büyük çıkış yakalayan Afra Saraçoğlu katıldığı bir ödül töreninde güzelliği ile dikkatleri üzerine topladı. Sevilen dizide Seyran karakterine hayat veren Saraçoğlu’na dizideki partneri Mert Ramazan Demir’le ilgili tepki çeken bir soru soruldu.

"EŞCİNSEL DİYORLAR AMA..."

Katıldığı gecede aynı zamanda ödül de alan Saraçoğlu muhabirlerin sorularını yanıtladı. Röportaj esnasında bir muhabirin “Afra Hanım, Mert Bey için eşcinsel diyorlar ama” demesi üzerine ünlü isim röportajı apar topar sonlandırdı.

Güzel oyuncu “Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Buraya çok özel bir gece için geldim” dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Soruya tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları “İstediğini alamayınca çirkinleşen muhabir”, “Nasıl böyle sorular sorabiliyorlar”, “Çok kaba bir soru” şeklinde yorumlar yaptı.