Yalı Çapkını'nın yıldızı Mert Ramazan Demir'in yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı! Duyan inanamadı

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını’nın oyuncuları arasında Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Beril Pozam gibi isimler yer alıyor. Dizide Ferit karakterine hayat veren Demir’in yeni otomobili dikkat çekti.

25 yaşındaki yakışıklı oyuncu Cihangir’de görüntülendi. Posta’nın haberine göre Mert Ramazan Demir’in yeni aracının 400 bin euro değerinde olduğu öğrenildi.

Sezon başında Mert Ramazan Demir'in haftalık olarak 400 bin TL kazanacağı haberi gündem olmuştu.

Dizideki rol arkadaşı 'Seyran' karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu'nun ise yeni sezonda bölüm başına 500 bin TL alacağı iddia edilmişti.





