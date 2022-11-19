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Yalı Çapkını'nın yıldızı Mert Ramazan Demir meğer seneler önce Muhteşem Yüzyıl Kösem'de oynamış!

19.11.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting rekortmeni dizi Yalı Çapkını'nın başrol oyuncularından Mert Ramazan Demir'in seneler önceki halini görenler şaşkına döndü. Yıldız oyuncu meğer seneler önce efsane dizi Muhteşem Yüzyıl'da figüranlık yapmış.

Yalı Çapkını'nın yıldızı Mert Ramazan Demir meğer seneler önce Muhteşem Yüzyıl Kösem'de oynamış!

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Ferit karakteriye izleyicinin beğenisini kazanan Mert Ramazan Demir eski görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu.

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Son günlerin en çok konuşan ismi olan Mert Ramazan Demir, meğer kariyerine figüran olarak başlamış.

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24 yaşındaki genç oyuncu Mert Ramazan Demir, Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu ile başrolde yer alıyor.

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Dizi ile birlikte yıldızı parlayan başarılı oyuncu sosyal medyada da hatrı sayılır bir takipçi sayısına sahip.

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Henüz 9 bölüm yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği karakterle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Mert Ramazan Demir'in seneler önce Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde figüran olarak yeniçeriyi canlandırması sosyal medyada gündem oldu.

MERT RAMAZAN DEMİR KİMDİR?

1998 yılında İstanbul Bakırköy'de dünyaya gelen Mert Ramazan Demir, aslen Kocaelilidir. Dialog Anlatım İletişim ve Michelle Danner Acting Studio'da eğitim görmüş olan ünlü oyuncu, ilk olarak yönetmenliğini Sonia Nassery Cole'ün yaptığı "I Am You"da başrolü Damla Sönmez, Cansu Tosun ve Ushan Çakır ile bir projede başrol olarak yer almıştır.

2020'de yayınlanan, yönetmenliğini Can Evrenol'un yaptığı "Çıplak" isimli mini dizinin başrolünü de üstlenen Mert Ramazan Demir, Netflix'in UFO adlı filminde de İpek Filiz Yazıcı ile başrolü paylaşmıştır.


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