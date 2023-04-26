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Yalı Çapkını setinde bir aşk iddiası daha! Emre Altuğ ve Gözde Kansu gündemde

26.04.2023 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Yalı Çapkını'nın başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in aşk yaşadığı iddiaları gündemdeyken ekipten iki oyuncunun adı da aşk dedikodularına karıştı. Emre Altuğ ve Gözde Kansu sosyal medyanın gündeminde...

Yalı Çapkını setinde bir aşk iddiası daha! Emre Altuğ ve Gözde Kansu gündemde

Yalı Çapkını, dizi sahnelerinin yanı sıra başrol oyuncularının özel hayatlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Özellikle Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in sık sık aşk yaşadığı konuşuluyordu.

Birlikte Urla'ya da giden ve iddiaları yalanlayan iki ünlü oyuncu gibi dizide yer alan Emre Altuğ ve Gözde Kansu da sosyal medyanın gündeminde.

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2015 yılında ünlü manken ve sunucu Çağla Şikel'den boşanan Emre Altuğ uzun zamandır kimseyle görüntülenmiyordu. Geçtiğimiz günlerde yalnız olduğunu söyleyen Yalı Çapkını'nın Orhan'ı ve Gülgün'ü Gözde Kansu aşk iddiasıyla gündemde.

Ekran Alıntısı

Gözde Kansu'nun arkadaşını izlemeye gitmesi ve sahnede samimi halleri sosyal medyada dedikodulara yer açtı. Ancak ikili henüz bir açıklamada bulunmadı.

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