Yalı Çapkını setinde bir aşk iddiası daha! Emre Altuğ ve Gözde Kansu gündemde

Yalı Çapkını, dizi sahnelerinin yanı sıra başrol oyuncularının özel hayatlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Özellikle Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in sık sık aşk yaşadığı konuşuluyordu.

Birlikte Urla'ya da giden ve iddiaları yalanlayan iki ünlü oyuncu gibi dizide yer alan Emre Altuğ ve Gözde Kansu da sosyal medyanın gündeminde.

2015 yılında ünlü manken ve sunucu Çağla Şikel'den boşanan Emre Altuğ uzun zamandır kimseyle görüntülenmiyordu. Geçtiğimiz günlerde yalnız olduğunu söyleyen Yalı Çapkını'nın Orhan'ı ve Gülgün'ü Gözde Kansu aşk iddiasıyla gündemde.

Gözde Kansu'nun arkadaşını izlemeye gitmesi ve sahnede samimi halleri sosyal medyada dedikodulara yer açtı. Ancak ikili henüz bir açıklamada bulunmadı.

