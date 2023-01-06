Yalı Çapkını Seyran hangi kitabı okuyor? Yalı Çapkını'nda Seyran'ın okuduğu kitabın adı ne? Herkes bunu merak ediyor

Yalı Çapkını dizisinde Seyran'ın okuduğu kitap izleyenler tarafından merak edilmeye başlandı. Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını bu akşam 16. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizide yine heyecan dolu sahneler yaşanacak. Seyran ile kendisini öpmek isteyen Ferit’in sahnesi çok konuşulacak... Peki, Yalı Çapkını Seyran hangi kitabı okuyor? Bu kitabın sırrı ne? İşte tüm merak edilenler...

YALI ÇAPKINI SEYRAN HANGİ KİTABI OKUYOR?

Yalı Çapkını dizisi bu akşam 16. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölüm fragmanı bile seyircisini heyecanlandırmaya yetti.

bölüm fragmanında; Seyran’ın kitap okuduğu sahne oldukça dikkat çekti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Seyran’ın Emily Brontë’nin Uğultulu Tepeler veya diğer adıyla Rüzgârlı Bayır kitabını okuduğu belirtildi.

Zengin bir İngiliz ailesinin kızı ve ailenin evlatlığının aşkını anlatan kitabı okuyan Seyran ile kendisini öpmek isteyen Ferit’in sahnesi çok konuşulacak.



