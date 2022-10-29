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  4. Yalı Çapkını Seyran'ın sevgilisi de çok ünlü çıktı! Darmaduman'ın yakışıklı yıldızı…

Yalı Çapkını Seyran'ın sevgilisi de çok ünlü çıktı! Darmaduman'ın yakışıklı yıldızı…

29.10.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncuları arasında Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ ve Gözde Kansu gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını reytinglerde zirvede yer almaya devam ediyor. Dizide Seyran karakterine hayat veren Afra Saraşçoğlu’nun sevgilisinin de çok ünlü bir isim olduğu ortaya çıktı.

Yalı Çapkını Seyran'ın sevgilisi de çok ünlü çıktı! Darmaduman'ın yakışıklı yıldızı…

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi oyuncuları arasında yer alan Afra Saraçoğlu dizide Seyran karakterine hayat veriyor. Saraçoğlu’nun sevgilisi de çok ünlü bir isim. Güzel oyuncunun sevgilisi yeni dizi Darmaduman’ın başrol oyuncularından biri. Genç oyuncu Saraçoğlu uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan Mert Yazıcıoğlu ile beraber.

AYNI FİLMDE ROL ALDILAR

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun tanışması İyi Oyun isimli film sayesinde gerçekleşti. Set ortamında tanıştıklarını söyleyen çiftin ilişkileri, ilk olarak arkadaşlıkla başladı. Daha sonra ise aşka dönüştü.

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1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mert Yazıcıoğlu aslen Denizlilidir. Lise eğitiminin ardından İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Bölümü'nde kayıt yaptıran Yazıcıoğlu, Karagül adlı dizide canlandırdığı 'Baran' karakteri ile geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

Bir arkadaşının oyunculuk yaptığı dizi setine gittiğinde oyuncu olmaya yönelik ilk adımı attı. İlk olarak Sumru Onat'ın kurduğu Cast 33 ajansıyla ve sonrasında Ümit Çırak ile tanıştı.

Ümit Çırak'tan 3 Mota Eğitim atölyesinde oyunculuk dersleri almaya başladı. Bir süre oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Dedemin İnsanları adlı filmle oyunculuğa başladı. 2013 yılında FOX TV ekranlarında yayınlanan; Karagül adlı dizide "Baran Şamverdi" karakterini canlandırdı.

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Daha sonra Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide "Fırat" karakterini, Mehmed: Bir Cihan Fatihi adlı dizide ise "Korkut" karakterini, İyi Oyun adlı Sinema filminde "Cenk" karakterini canlandırdı.

Bir Litre Gözyaşı adlı dizide "Mahir Yetkin" karakterine hayat verdi. Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde "Sinan" rolünü oynadı.

Şimdilerde Darmaduman isimli dizide Kerem karakterine hayat veriyor.

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