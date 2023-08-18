Yalı Çapkını yeni sezonuna dair araştırmalar yoğunlaştı. Cuma akşamlarına damga vuran dizi 9 Haziran Cuma günü yayınlanan bölümüyle sezon finali yapmıştı. Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ilgi gören dizide bu sezon yer yerinden oynayacak. Peki, Yalı Çapkını yeni sezon fragmanı geldi mi? Yalı Çapkını yeni bölümleri ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...

YALI ÇAPKINI YENİ SEZON FRAGMANI GELDİ Mİ?

Yeni sezon öncesi kadroya yeni isimlerin dahil olduğu Yalı Çapkını'nın heyecanla beklenen yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Yalı Çapkını yeni sezon fragmanı gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Yeni bölümlerinin yayınlanacağı tarih belli olur olmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Ferit, Seyran’ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar. Abidin, Suna’nın Saffet’le evlendiğini öğrenir ve kahrolur. Seyran ise kendinde değildir. Hattuç’la Antep’e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduklarını görür.

Ferit, Seyran’ın Antep’te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep’te alır ve Seyran’la Vakkas Usta’nın dükkanında buluşur. Sonrasında ise Seyran’a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Tarık, Seyran’ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.



