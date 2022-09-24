MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yalnız Kurt yeni sezon ne zaman başlıyor? Yalnız Kurt 2. sezon ne zaman başlayacak?

Yalnız Kurt yeni sezon ne zaman başlıyor? Yalnız Kurt 2. sezon ne zaman başlayacak?

24.09.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalnız Kurt dizisi ilk sezonu ile dönemi noktalamıştı. Diziyi yakından takip eden seyirciler Yalnız Kurt'un 2. sezonunun ne zaman başlayacağını merak ediyorlar. ATV'de yayınlanan Yalnız Kurt dizisi yeni sezonunun başlama tarihi için araştırmalar hız kazandı. Peki, Yalnız Kurt ne zaman başlıyor? Yalnız Kurt yeni (2.) sezon ne zaman?

Yalnız Kurt yeni sezon ne zaman başlıyor? Yalnız Kurt 2. sezon ne zaman başlayacak?

Kuruluş Osman ne zaman başlayacak sorusu gündemde yer alıyor. Oyuncu kadrosunda Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Cihan Ünal gibi isimlerin yer aldığı aksiyon ve dram dizisi Yalnız Kurt ATV ekranlarında Cuma akşamları yayınlanıyor. Sezon finali ile ekranlara ara veren Yalnız Kurt'un ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu. Peki, Yalnız Kurt yeni sezonu ne zaman, hangi tarihte başlar?

yalnız kurtt

YALNIZ KURT NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yalnız Kurt dizisi, harita üzerinde ülkelerin sınırlarını değiştiren, ülkeleri küçük parçalara bölen, hükûmetleri darbeyle devirip kendi yandaşı kukla hükûmetler kuran, Allah adıyla insanları ağına düşürüp aldatan, terör örgütleri ve cemaatler kuran, küresel emperyal bir güç olan Golyat'a karşı verilen mücadeleyi konu almaktadır. Dizinin yeni sezon tarihi seyiricler tarafından merak edildi.

Yalnız Kurt dizisinin çekimleri hızla devam ediyor. Yalnız Kurt dizisinin yeni sezonu olan 2. sezonunun ne zaman başlayacağı henüz netleşmedi.

yalnız kurt 2

YALNIZ KURT OYUNCULARI

Dizide; Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin, Kürşat Alnıaçık, Hilmi Özçelik, Yaprak Medine, Gökten Oktay Göztepe, Almina Günaydın gibi isimler yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşklarını ilan etmişlerdi! Aileye girdiAşklarını ilan etmişlerdi! Aileye girdi
Bir boşanma haberi daha! "Anlaşamadık"Bir boşanma haberi daha! "Anlaşamadık"
Lezbiyenlik itirafı! "Ebru Gündeş'in eski sevgilimle..."Lezbiyenlik itirafı! "Ebru Gündeş'in eski sevgilimle..."
Anahtar Kelimeler:
atv Cihan Ünal Damla Colbay Hasan Denizyaran yalnız kurt Oyuncu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rus petrolünün gizlice Avrupa’ya sevk edildiği ifşa oldu!

Rus petrolünün gizlice Avrupa’ya sevk edildiği ifşa oldu!

Akılalmaz olay! 'Saygın iş adamlarıyız, Türkiye'ye rezil oluruz'

Akılalmaz olay! 'Saygın iş adamlarıyız, Türkiye'ye rezil oluruz'

Kredi alacaklar dikkat, faiz oranları...

Kredi alacaklar dikkat, faiz oranları...

TOKİ sosyal konut sonrası evler elde kaldı

TOKİ sosyal konut sonrası evler elde kaldı

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

Ukraynalı askerin son hali dehşete düşürdü!

Ukraynalı askerin son hali dehşete düşürdü!

İlginizi Çekebilir

İnsanlarla iyi geçinmenin yollarını bulmalısınız

İnsanlarla iyi geçinmenin yollarını bulmalısınız

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

Kaçış planı böyle suya düştü! Kimliği ise şoke etti

Kaçış planı böyle suya düştü! Kimliği ise şoke etti

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.