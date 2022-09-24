Yalnız Kurt yeni sezon ne zaman başlıyor? Yalnız Kurt 2. sezon ne zaman başlayacak?

Kuruluş Osman ne zaman başlayacak sorusu gündemde yer alıyor. Oyuncu kadrosunda Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Cihan Ünal gibi isimlerin yer aldığı aksiyon ve dram dizisi Yalnız Kurt ATV ekranlarında Cuma akşamları yayınlanıyor. Sezon finali ile ekranlara ara veren Yalnız Kurt'un ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu. Peki, Yalnız Kurt yeni sezonu ne zaman, hangi tarihte başlar?

YALNIZ KURT NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yalnız Kurt dizisi, harita üzerinde ülkelerin sınırlarını değiştiren, ülkeleri küçük parçalara bölen, hükûmetleri darbeyle devirip kendi yandaşı kukla hükûmetler kuran, Allah adıyla insanları ağına düşürüp aldatan, terör örgütleri ve cemaatler kuran, küresel emperyal bir güç olan Golyat'a karşı verilen mücadeleyi konu almaktadır. Dizinin yeni sezon tarihi seyiricler tarafından merak edildi.

Yalnız Kurt dizisinin çekimleri hızla devam ediyor. Yalnız Kurt dizisinin yeni sezonu olan 2. sezonunun ne zaman başlayacağı henüz netleşmedi.

YALNIZ KURT OYUNCULARI

Dizide; Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin, Kürşat Alnıaçık, Hilmi Özçelik, Yaprak Medine, Gökten Oktay Göztepe, Almina Günaydın gibi isimler yer alıyor.

