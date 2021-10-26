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Yalnızlık tavana ulaştı! Japonya’da doğum günü için aile kiralama geleneği popülerleşti

26.10.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğum günleri kimileri için oldukça önemli ve özeldir. Aylar öncesinde doğum günü için yapılan planlar çoğu zaman sevdiğiniz kişilerle yapılacak eğlenceleri içerir. Ancak Japonya’da durum biraz farklı. Çünkü yalnızlık oranının yüksek olduğu Japonya’da doğum gününü tek başına geçirmek istemeyenler ailelerini kendisi kiralıyor. Anne, baba, kardeş ya da eş rolünü üstlenecek kiralık oyuncular verilen ücret karşılığında doğum günü çocuğunu mutlu ediyor.

Yalnızlık tavana ulaştı! Japonya’da doğum günü için aile kiralama geleneği popülerleşti

Japonya’da yalnızlık modern çağın en büyük sorunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Artan intihar vakalarının gölgesinde Japonya’da çoğu kişi özel günleri kutlamak için sevdiği kişilerin yanında olmamasından dert yanıyor. Yalnızlıkla oluşan bu durum Japonya’da yeni bir iş kolunun açılmasına neden oldu. Yeni oluşturulan meslek sayesinde insanlar, doğum günü gibi özel günlerini yalnız geçirmek istemediklerinde aile fertleri ya da yakın dostlarıymış gibi davranacak oyuncular kiralıyor.

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ÜCRETLERİ DEĞİŞİYOR

Bu ajansta oyuncuların katılacakları organizasyonlar ve rollerine göre aldıkları ücretler değişkenlik gösteriyor. Genellikle bu kişiler belirli bir saat üzerinden anlaşma yapıyor. Kiralama şartları arasında ücretin belirlenmesinin yanından kesinlikle fiziksel temasın olmayacağına yönelik bir maddede yer alıyor.

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Japonya
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