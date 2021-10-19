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Yamaç paraşütü ile havalanıp, gökyüzünde nikâh kıydılar

19.10.2021 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de Yamaç Paraşütü Cumhuriyet Kupası etkinliğine katılan ve yamaç paraşütü ile havalanan Serkan Gök ve Sevim Güneyli çiftinin nikahını, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz telsiz aracılığıyla kıydı.

Toroslar Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı'nın 98’inci yılına özel olarak Yamaç Paraşütü Cumhuriyet Kupası etkinliği düzenledi. Etkinliğe Türkiye, Rusya, İran, Almanya, Bangladeş, Ukrayna ve Bulgaristan’dan katılan 60 yamaç paraşütü pilotu katıldı. Havada 3 tur atan pilotlar, 26 kilometrelik görev uçuşu yaptı. O anlar saniye saniye kameralara da yansıdı.

Musalı Mahallesi'nde 2 gün boyunca gerçekleştirilen yarışlarda ayrıca Türk bayraklı paraşütler de Torosların semalarını süsledi.

BAŞKAN YILMAZ İLK KEZ UÇTU

650 metre yükseklikten paraşütle uçanlar arasında Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da yer aldı. İlk kez paraşütle atlayan Yılmaz "Paraşütle ilk uçuşumu gerçekleştirdim. Profesyonel bir ekiple, ilçemizin eşsiz doğal güzelliği eşliğinde uçmak çok güzel ve keyifliydi. En ufak bir tedirginlik hissetmedim. Toroslar uçuyor. Bayramlarımızı her yıl farklı etkinlikler ile kutluyoruz. Sporcularımızdan mahalle sakinlerimize herkes çok heyecanlı ve mutlu" dedi.

SÜRPRİZ NİKAH MERASİMİ

Etkinlik, sürpriz bir nikah merasimine de sahne oldu. Serkan Gök ve Sevim Güneyli çifti, Başkan Yılmaz'dan nikahlarının gökyüzünde kıymasını istedi. Yılmaz da yamaç paraşütü ile havalanan çiftin nikahını, telsiz aracılığıyla kıydı. Uçuşun ardından nikah, ilçenin yamaçlarında imzaya da döküldü. Yarışlarda dereceye girenlerin ödülleri ise törenle verildi.

(DHA)

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Mersin
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