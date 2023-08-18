Yanan orman fotoğrafı sosyal medyanın gündeminde! Aykut Kocaman mı Çetin Tekindor mu?

Sosyal medyada bir kullanıcı, yanan bir ormanlık alan görseli paylaştı ve takipçilerine 'Psikolojisi bozuk olanlar fotoğrafta İsmail Kartal'ı görüyor. Psikolojisi iyi olanlar yanan bir orman görüyor' dedi. Ancak herkes görseli Çetin Tekindor'a benzetmeye başladı.

Zaman zaman doğa fotoğraflarının bir şekle ya da ünlü kişilere benzetildiği olur ama böylesi hiç olmamıştı.

Twitter'da @komutanfener adlı bir kullanıcı sosyal medyayı salladı. Paylaşımdan sonra Çetin Tekindor ismi hızlıca Twitter'ın en çok konuşulan isimleri arasına girerken fotoğrafı Aykut Kocaman'a benzetenler de oldu.

Fotoğraf öyle çok yayıldi kimi Aykut Kocaman dedi, kimi Tamer Karadağlı kimi ise İsmail Kartal...