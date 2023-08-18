MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yanan orman fotoğrafı sosyal medyanın gündeminde! Aykut Kocaman mı Çetin Tekindor mu?

Yanan orman fotoğrafı sosyal medyanın gündeminde! Aykut Kocaman mı Çetin Tekindor mu?

18.08.2023 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada Çetin Tekindor hızlıca TT olunca herkes nedenini merak etti. Herkes nedenini araştırırken bir orman fotoğrafı gündeme geldi. Paylaşılan bir yanan orman fotoğrafının Aykut Kocaman ve Çetin Tekindor'a benzetilmesi sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada bir kullanıcı, yanan bir ormanlık alan görseli paylaştı ve takipçilerine 'Psikolojisi bozuk olanlar fotoğrafta İsmail Kartal'ı görüyor. Psikolojisi iyi olanlar yanan bir orman görüyor' dedi. Ancak herkes görseli Çetin Tekindor'a benzetmeye başladı.

Zaman zaman doğa fotoğraflarının bir şekle ya da ünlü kişilere benzetildiği olur ama böylesi hiç olmamıştı.

Twitter'da @komutanfener adlı bir kullanıcı sosyal medyayı salladı. Paylaşımdan sonra Çetin Tekindor ismi hızlıca Twitter'ın en çok konuşulan isimleri arasına girerken fotoğrafı Aykut Kocaman'a benzetenler de oldu.

1

Fotoğraf öyle çok yayıldi kimi Aykut Kocaman dedi, kimi Tamer Karadağlı kimi ise İsmail Kartal...

Fotoğraf sizce kime benziyor?

Aykut Kocaman
Çetin Tekindor
İsmail Kartal
Hiçbiri

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4500 TL'lik terlik! 'Emekli maaşı' sitemine yanıt4500 TL'lik terlik! 'Emekli maaşı' sitemine yanıt
Uyuyakalıp yarışmaya geç kaldı, tepki yağdı! "Kimin yakını bu adam"Uyuyakalıp yarışmaya geç kaldı, tepki yağdı! "Kimin yakını bu adam"
Selena'nın Ceren Öğretmeniydi! Son hali gündem oldu Selena'nın Ceren Öğretmeniydi! Son hali gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
Çetin Tekindor sosyal medya tekindor

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

İndirimlerin son günü! Crocs terliklerdeki fırsatı kaçırmayın

İndirimlerin son günü! Crocs terliklerdeki fırsatı kaçırmayın

Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

İndirimlerin bugün son günü! Kaçırmamanız gereken fırsatları seçtik

İndirimlerin bugün son günü! Kaçırmamanız gereken fırsatları seçtik

Günün Videosu

Sabah kalktığında karşılaştığı manzarayla hayatının şokunu yaşadı! "Ayının eli kanamış onu ödeyecekler herhalde"
Sabah kalktığında karşılaştığı manzarayla hayatının şokunu yaşadı! "Ayının eli kanamış onu ödeyecekler herhalde"
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.