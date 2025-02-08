Yanardağ patlarken sadece birkaç adım ötesindeydi! O anları kaydeden fenomen sosyal medyayı ikiye böldü: "Bu resmen çılgınlık"

MYNET|DIŞ HABERLER Instagram'da 5.000'den fazla takipçisi olan bir seyahat içeriği yaratıcısı olan Echa Thawil , tapınaklara, saraylara ve şelalelere yaptığı ziyaretler de dahil olmak üzere maceralarından anlar paylaşıyor. Fenomen isim patlayan bir yanardağı önünde poz verirdikten sonra viral olmayı başardı.

SOSYAL MEDYADA ONU KONUŞUYOR

31 Ocak'ta Endonezya'nın Kuzey Maluku kentindeki Dukono Dağı'na tırmandı ve aktif yanardağın tepesinde şiddetli bir patlama kaydetti. Video, şoke olan sosyal medya kullanıcılarından hızla 3,7 milyon görüntüleme aldı. Paylaşımın altına "Dukono Yanardağı" başlığını koydu. Video, kullanıcılardan 224.000'den fazla beğeni ve 1.200 yorum topladı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu resmen çılgınlık" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Pahalı bir video ama çok tehlikeli!" yorumunu yaptı.