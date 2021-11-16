Yangın çıkartılarak öldürüldüğü iddia edilen çocuğun annesi ile erkek arkadaşı yargılanıyor

Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, anne Gülüzar A, erkek arkadaşı Hami K, Yasin K. ve anneleri Emine K, tutuklu bulundukları cezaevindeki Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi yoğunluğu nedeniyle bağlanamadı, Şiyar'ın babası Samet Kılıç ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından tanık U.B. dinlendi.

Sanıklarla Kocaali'ye tatile geldiğinde ara sıra görüştüğünü anlatan U.B, "26 Nisan 2020'de Yasin, Hami'nin telefonundan beni aradı. Hami'nin rahatsızlandığını belirterek arabamla onu hastaneye götürmemi istedi. Hastaneye götürdüm, tahliller normal çıktı. Sonradan öğrendiğim kadarıyla doktorun, 'Şekerin de güzel, neden bu kadar yorgunsun?' diye sorması üzerine Gülüzar, 'İki gün önce çocuğumuzu kaybettik, ondan bu kadar üzgün.' demiş." ifadesini kullandı.

"YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞMIYORLARDI"

U.B, yangın çıktığında Hami'nin kendisini arayarak "Çocuk içeride kaldı, yetiş" dediğini söylediğini aktararak "Ben de yanlarına gittim. O esnada Hami ve Gülizar'dan şüphelendim çünkü yangın olmasına rağmen yangını söndürmeye çalışmıyorlardı, sadece dövünüyorlardı, hortum yerdeydi ve su akıyordu. Yasin'in nerede olduğunu sordum. Hami ise evde, çocukların yanında olduğunu söyledi ama eve girdiğimde gözleri şişmişti yani uykudan uyanmış gibiydi. Şiyar'ı olay tarihine kadar tanımadım, bilmiyordum." diye konuştu.

Müşteki Samet Kılıç ile avukatları, şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

Görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Sanık avukatları da tanık beyanındaki aleyhte olan hususları kabul etmediklerini belirterek müvekkillerinin tahliyelerini istedi.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 27 Ocak 2022'ye erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kocaali ilçesinde 28 Nisan 2020'de Karşı Mahalle Gökçekız Sokağı'ndaki binada çıkan yangında Şiyar Kılıç'ın (9) cesedi itfaiye ekiplerince evden çıkarılmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bir televizyon kanalındaki ifadelerinden sonra Şiyar'ın annesi Gülüzar A. ile erkek arkadaşı olduğu belirtilen Hami K, kardeşi Yasin ve annesi Emine K. İstanbul ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalanmış, 4 şüpheli tutuklanmıştı.

İDDİANAMEDEN

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, anne Gülüzar A. hakkında "olası kastla yangın kullanarak altsoy olan çocuğu öldürmek" suçundan müebbet, "yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme" suçundan 1 yıl ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Diğer sanıklar Yasin K. ve Emine K. hakkında ise "olası kastla yangın kullanarak çocuğu öldürmek" suçundan müebbet, "yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme" suçundan 1'er yıl ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, diğer şüpheli Hami K. hakkında ise "canavarca hisle eziyet çektirerek, yangın kullanarak çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğa eziyet etme" suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar, "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar, "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar, "çocuğa nitelikli cinsel istismara teşebbüs" suçundan 4 yıl 6 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. (AA)



