'Yanlışlıkla' milyarder oldu! Zenginliği kısa sürdü

Eşinin araması üzerine hesabına yatan yüklü parayı fark eden iki çocuk babası Darren James, gözlerine inanamadı. Yaptığı açıklamada "Nasıl göründüğünü görmek çılgıncaydı çünkü hayatımda hiç bu kadar çok sıfır görmemiştim" diye konuştu.

BU DENLİ ZENGİN BİRİNİ TANIMIYORLARDI

James, olayın şokunu atlatınca oturup düşündüklerinde paranın nerden geldiğini bir türlü anlayamadıklarını açıkladı. Kapılarını kimin çalacağını merak ettiler çünkü o kadar parası olan kimseyi tanımıyorlardı. Durumu kabul eden aile, paranın gerçek sahibine dönmesinin yollarını aramaya başladı.

BANKAYI UYARDI

Banka ile temasa geçen iki çocuk babası, Kamu Güvenliği Departmanı için çalışan eski bir kolluk görevlisi olduğunu için, parayı tutmanın bile hırsızlık sayılacağını biliyordu ve bankayı hızlı olmaları konusunda uyardı.

SORUN ÇÖZÜLDÜ

Banka yetkilileri, hemen parayı geri almak için çalışmaya başladılar, ancak paranın nereden geldiğini veya hatanın nasıl ortaya çıktığını asla söylemediler. Birkaç gün içinde sorun çözüldü ve para James ailesinin hesabından alındı.

''UMUT VERMEK İÇİN''

Darren yaptığı açıklamada, şayet bir gün bu tür bir paraya yasal olarak sahip olursa, insanlara bu dünyada olumlu şeyler olduğuna dair umut vermek için bunu başkalarına yardım etmeye harcayacağını söyledi.



