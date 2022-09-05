Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. 'Yanlışlıkla' milyarder oldu! Zenginliği kısa sürdü

'Yanlışlıkla' milyarder oldu! Zenginliği kısa sürdü

05.09.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, Louisiana'dan Darren James, hesabına tam 43.4 milyar sterlin yattığını görünce şaşkına döndü. Bir anda multi-milyarder oluveren aile ne yapacaklarını şaşırttı. Çünkü hesapların yatan meblağ ile dünyanın en zengin 25. adamı bile olmuştu.

'Yanlışlıkla' milyarder oldu! Zenginliği kısa sürdü

Eşinin araması üzerine hesabına yatan yüklü parayı fark eden iki çocuk babası Darren James, gözlerine inanamadı. Yaptığı açıklamada "Nasıl göründüğünü görmek çılgıncaydı çünkü hayatımda hiç bu kadar çok sıfır görmemiştim" diye konuştu.

3 kardeş birlikte can verdiler! Yardım çığlıkları sokağı inletti ama...3 kardeş birlikte can verdiler! Yardım çığlıkları sokağı inletti ama...

BU DENLİ ZENGİN BİRİNİ TANIMIYORLARDI

James, olayın şokunu atlatınca oturup düşündüklerinde paranın nerden geldiğini bir türlü anlayamadıklarını açıkladı. Kapılarını kimin çalacağını merak ettiler çünkü o kadar parası olan kimseyi tanımıyorlardı. Durumu kabul eden aile, paranın gerçek sahibine dönmesinin yollarını aramaya başladı.

Ünlü spikerin ölümü herkesi yasa boğdu! Gördüğü şeyi kaldıramayınca...Ünlü spikerin ölümü herkesi yasa boğdu! Gördüğü şeyi kaldıramayınca...

BANKAYI UYARDI

Banka ile temasa geçen iki çocuk babası, Kamu Güvenliği Departmanı için çalışan eski bir kolluk görevlisi olduğunu için, parayı tutmanın bile hırsızlık sayılacağını biliyordu ve bankayı hızlı olmaları konusunda uyardı.

Sosyal medya bu fotoğraf karesini konuşuyor! Kimse anlam veremediSosyal medya bu fotoğraf karesini konuşuyor! Kimse anlam veremedi

SORUN ÇÖZÜLDÜ

Banka yetkilileri, hemen parayı geri almak için çalışmaya başladılar, ancak paranın nereden geldiğini veya hatanın nasıl ortaya çıktığını asla söylemediler. Birkaç gün içinde sorun çözüldü ve para James ailesinin hesabından alındı.

Canlı yayında cinsel organını gösterdi! Naked Attraction (Çıplak Cazibe) sunucusunun ağzı açık kaldıCanlı yayında cinsel organını gösterdi! Naked Attraction (Çıplak Cazibe) sunucusunun ağzı açık kaldı

''UMUT VERMEK İÇİN''

BABA89

Darren yaptığı açıklamada, şayet bir gün bu tür bir paraya yasal olarak sahip olursa, insanlara bu dünyada olumlu şeyler olduğuna dair umut vermek için bunu başkalarına yardım etmeye harcayacağını söyledi.

Telefonunda keşfedilenler mide bulandırdı! Akla gelmeyecek yerlere kamera yerleştirip...Telefonunda keşfedilenler mide bulandırdı! Akla gelmeyecek yerlere kamera yerleştirip...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kardeşleri katletti! Yardım çığlıkları sokağı inletti ama... Kardeşleri katletti! Yardım çığlıkları sokağı inletti ama...
Sapkınlığın böylesi! Telefonunda keşfedilenler mide bulandırdıSapkınlığın böylesi! Telefonunda keşfedilenler mide bulandırdı
Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü olduTürkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu
Anahtar Kelimeler:
abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Otelin havuzunda cinsel ilişkiye girdiler! Üstüne bir de...

Otelin havuzunda cinsel ilişkiye girdiler! Üstüne bir de...

Yatak odasındaki işaret ihaneti gösterdi! “Daha uzun süre...”

Yatak odasındaki işaret ihaneti gösterdi! “Daha uzun süre...”

Sapkınlığın böylesi! Telefonunda keşfedilenler mide bulandırdı

Sapkınlığın böylesi! Telefonunda keşfedilenler mide bulandırdı

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatakta yarı çıplak olay paylaşım

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatakta yarı çıplak olay paylaşım

İlginizi Çekebilir

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatakta yarı çıplak olay paylaşım

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatakta yarı çıplak olay paylaşım

“Vücut asla tabu olmamalı” dedi! Tanga bikinisiyle paylaştı

“Vücut asla tabu olmamalı” dedi! Tanga bikinisiyle paylaştı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Karısının müstehcen pozlarını çekiyor! “Bizi daha güçlü yaptı”

Karısının müstehcen pozlarını çekiyor! “Bizi daha güçlü yaptı”

Kıskanılası saçların formülü ortaya çıktı

Kıskanılası saçların formülü ortaya çıktı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.