Yaparsın Aşkım yaz ekranının vazgeçilmezi oldu!

Temmuz ayı içerisinde yeni bölümleri ile prime time’da 14, tekrar yayınlarda 21 kez, toplam 35 kez yayınlanan ‘Yaparsın Aşkım’ izlenme oranları ile yaz ekranının şampiyonu oldu.

Yaparsın Aşkım’ın yakaladığı bu başarı FOX’un hem Haziran hem de Temmuz ayı reytinglerinde rakiplerini geride bırakarak, en çok izlenen kanal olmasında etkili oldu.

Eğlence, kahkaha ve keyifli oyunlarıyla yaz ekranının vazgeçilmezi olan “Yaparsın Aşkım”, böylece ekran başındaki izleyicilerin ailece en çok izlediği program olma özelliğini perçinlemiş oldu.

Unutulmaz anları, harika sohbetleri, eğlenceli oyunları ve her bölüm verdiği büyük araba ödülüyle Yaparsın Aşkım, FOX’ta.





