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    4. Yapay zeka fenomeni Milla Sofia pijamalı pozuyla hayranlarını yine şaşırtmayı başardı! "Gerçek zanneden bir ben miyim?"

    Yapay zeka fenomeni Milla Sofia pijamalı pozuyla hayranlarını yine şaşırtmayı başardı! "Gerçek zanneden bir ben miyim?"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.02.2024 11:57 | Son Güncelleme:
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    Yapay zeka aracılığıyla üretilen Milla Sofia karakteri sosyal medyadaki popülerliğini her geçen gün arttırmaya devam ediyor. Fenomen isim bu kez hayranlarının karşısına saten bir pijamayla geçti. Instagram hesabının biyografi bölümünde 'yapay zeka' ifadesinin yer almasına rağmen pek çok sosyal medya kullanıcısı fenomen ismi gerçek zannettiğini söyledi.

    Yapay zeka tarafından üretilen Milla Sofia karakteri sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarının beğenisini toplamaya devam ediyor. Gerçeğe yakın görüntüsü sayesinde kısa sürede 130 bini aşkın takipçiye ulaşan fenomen isim son olarak mavi saten pijama takımıyla çekilen bir pozuyla sevenlerinin karşısına çıktı.

    "SANAL KUCAKLAŞMA"

    KAPAK1

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşıma Sofia, "Tüm inanılmaz takipçilerime sanal bir kucaklaşma gönderiyorum. İyi geceler, tatlı ruhlar!" notunu eklerken fenomen ismin bazı hayranları onun yapay zeka olduğuna inanmadıklarını söyledi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Gerçek zanneden bir ben miyim?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçek olamayacak kadar güzeldi" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    yapay zeka Instagram
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