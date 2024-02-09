Yapay zeka fenomeni Milla Sofia pijamalı pozuyla hayranlarını yine şaşırtmayı başardı! "Gerçek zanneden bir ben miyim?"

Yapay zeka tarafından üretilen Milla Sofia karakteri sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarının beğenisini toplamaya devam ediyor. Gerçeğe yakın görüntüsü sayesinde kısa sürede 130 bini aşkın takipçiye ulaşan fenomen isim son olarak mavi saten pijama takımıyla çekilen bir pozuyla sevenlerinin karşısına çıktı.

"SANAL KUCAKLAŞMA"

Sosyal medyadan yaptığı paylaşıma Sofia, "Tüm inanılmaz takipçilerime sanal bir kucaklaşma gönderiyorum. İyi geceler, tatlı ruhlar!" notunu eklerken fenomen ismin bazı hayranları onun yapay zeka olduğuna inanmadıklarını söyledi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Gerçek zanneden bir ben miyim?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçek olamayacak kadar güzeldi" yorumunu yaptı.