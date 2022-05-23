Yapışan keneyi kendi çıkardı! Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Kozluk ilçesi Ünsaldı köyünde yaşayan Ahmet Bülbül, bir süre önce vücuduna yapışan keneyi, kendi imkanlarıyla çıkardı. Bir süre sonra rahatsızlanan Bülbül, KKKA hastalığı şüphesiyle Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki müdahalenin ardından Bülbül, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bülbül, 4 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bülbül'ün cenazesi yakınları tarafından alınarak, Ünsaldı köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)



