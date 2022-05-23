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  4. Yapışan keneyi kendi çıkardı! Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Yapışan keneyi kendi çıkardı! Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

23.05.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'ın Kozluk ilçesi Ünsaldı köyünde Ahmet Bülbül (60), vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkardı. Bir süre sonra rahatsızlanarak Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Batman'a ardından da Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Bülbül hayatını kaybetti.

Yapışan keneyi kendi çıkardı! Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Kozluk ilçesi Ünsaldı köyünde yaşayan Ahmet Bülbül, bir süre önce vücuduna yapışan keneyi, kendi imkanlarıyla çıkardı. Bir süre sonra rahatsızlanan Bülbül, KKKA hastalığı şüphesiyle Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki müdahalenin ardından Bülbül, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bülbül, 4 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bülbül'ün cenazesi yakınları tarafından alınarak, Ünsaldı köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Batman
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