Yapışmadan, her yanı eşit pişiren en iyi kek kalıbı çeşitleri

En sık sorulan sorulardan olan "Kek kalıbı alırken nelere dikkat etmeliyiz?" sorusu ile başlayalım. İlk olarak kaliteli ve sağlıklı materyal kullanılmış ürünleri tercih etmelisiniz. Daha sonra kalıbın yanmayan ve yapışmayan özelliği olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Son olarak ise kek kalıbının boyutu ve şekline karar vermelisiniz. Tüm bu adımlardan sonra dilediğiniz gibi her yeri eşit pişen ve kabaran enfes keklere kavuşabilirsiniz. Lezzetli keklere imza atabileceğiniz kalıpları sizler için araştırdık. İşte karşınızda yanmaz yapışmaz en iyi kek kalıpları.

1. Klasikten Vazgeçmeyenlere CHEFMADE Halka Kek Kalıbı

LFGB onayı bulunan CHEFMADE Halka Kek Kalıbı sizin için ilk önerimiz. Ürün gıda kalitesinde silikon kaplamaya sahip olduğu için yapışma yapmıyor. Teflon içermiyor ve yüksek ısıda zararlı madde salınımı gerçekleştirmiyor. Kekin her yerini eşit pişirmesi ve rahat kullanım için 0,8 mm kalınlığında karbon çeliği bulunuyor. Kesinlikle yapışma yapmıyor ve kekin kalıptan kolayca çıkmasını sağlıyor. -20 ila 230 dereceye kadar dayanıklı olan ürün, fırında rahatça kullanılıyor. Ürünün temizliği de oldukça kolay. Yumuşak bir bez ve temizlik maddesi ile yıkamanız yeterli. Ancak ürünü çizecek materyal kullanmamaya dikkat etmelisiniz.

CHEFMADE Halka Kek Kalıbı ile lezzetli kekler yapmak için sizi böyle alalım.

2. Tomoral Kek Tavası Seti ile Kendinizi Sınırlamayın

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Sağlığınızı önemseyen Tomoral Kek Kalıbı Seti, BPA ve PFOA içermiyor. Ek kaplamalı karbon çelik kullanılarak üretilen ürün, kekin her yerinin eşit pişmesini sağlıyor. 230 dereceye dayanan ürünü mikrodalga fırında da rahatça kullanabilirsiniz. Petek tavanı yapışmaz kaplama. Kelepçeli olması da kekleri kalıptan rahatça çıkarmanızı sağlıyor. Kalıp, 3 ayrı boyuta sahip. Bu sayede istediğiniz tarifi yapabilirsiniz. Elde yıkanması önerilen ürünün tabanını kolayca çıkarıp temizleyebilirsiniz.

2 ve 3 katlı tarifleri kolayca yapmanızı sağlayan Tomoral 3 Parça Yapışmaz ve Sızdırmaz Kek Tavası Seti için buraya tıklayabilirsiniz.

3. Şık Tasarımlı Hatemoğlu Perde Granit Döküm Kek Kalıbı

Şık sunumu ile Hatemoğlu Perde Granit Döküm Kek Kalıbı, 5 çayınıza damga vuracak. Alüminyum döküm malzeme ile üretilen kalıp, keklerin yanmasını ve yapışmasını engelleyerek lezzetini artırıyor. Döküm olan tutacakları sayesinde, "Kek kalıbı fırına nasıl konulur?" diye endişelenmenize de gerek yok. El yakmayan bu tutacaklar ile kalıbı rahatça çevirip taşıyabilirsiniz. Pratik ve kolay bir kullanım sunan ürün, farklı renkleri ile her zevke hitap ediyor.

Sunumunuza cazibe katacak olan Hatemoğlu Perde Granit Döküm Kek Kalıbı'nı detaylı incelemek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayın.

4. Dayanıklı Yapısıyla Wilton Melek Kek Kalıbı

Kek kalıbı kullanımını kolaylaştıran bir ürünle karşınızdayız: Wilton Melek Kek Kalıbı! Kek yapmanın en zor yanı keki kalıptan çıkarmak ve kalıbın soğumasını beklemek. Wilton, çıkarılabilen bir iç çekirdeğe sahip. Bu çekirdeği çıkararak kekinizi kolayca kalıptan ayırabilirsiniz. Ayrıca soğutma ayakları ile kalıbın hızlıca soğumasını sağlayarak pratik bir kullanım sunuyor. Ürün, alüminyum kaplama olduğu için her yere eşit ısı dağılımı yaparak keki hızlı ve eşit pişiriyor. Dayanıklı yapısı ile yıllarca hiç sorun yaşamadan kullanmanız için ürünü her kullanım öncesi ılık su ile elde yıkamanız gerekiyor.

Pratik ve konforlu bir kullanıma sahip Wilton Melek Kek Kalıbı'nı satın almak için sizi buraya alalım.

5. Kelepçeli Kek Kalıbının Şahı Karaca Jennese

"En iyi kek kalıbı hangi marka?" diye soranlar için harika bir önerimiz var: Karaca Jennese! Carnauba wax ile kaplanan bu ürüne bayılacaksınız. Brezilya'nın "Hayat Ağacı" olan copernica prufinera ağacından elde edilen doğal balmumu ile kaplı. Doğal kayganlık ve yapışmazlık özelliği kazandıran bu kaplama, kekin hiçbir şekilde yapışmasına izin vermiyor ve kalıpta kalıntı bırakmıyor. 180 derecede fırında kullanabileceğiniz ürünü elde yıkayarak uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz.

26 cm ölçüsü ile mutfağınızın başköşesine yerleşecek olan Karaca Jennese için buraya tıklayabilirsiniz.

6. Kaliteli Tasarımıyla Tefal Perfect Bake

Yapışmaz özelliği sayesinde kolay sunum imkanı sağlayan Tefal J5547302 Perfect Bake Dikdörtgen Kek Kalıbı, keklerin çıkarılırken zarar görmesini engelliyor. Yapışmaz yapısı temizliğini de kolaylaştırıyor. Yüksek kaliteli malzemeler kullanılarak üretilen kek kalıbı, yüksek performans gösteriyor. Eşit ısı dağılımı yaparak kekin mükemmel bir şekilde pişmesini sağlıyor. %100 geri dönüştürülebilen ürünlerden üretilen kek kalıbı, çevreye olan duyarlılığının yanı sıra sağlığınızı da önemsiyor. Bu nedenle PFOA ve kadmiyum içermiyor.

Dayanıklı yapısı sayesinde uzun yıllar rahatça kullanabileceğiniz Tefal J5547302 Perfect Bake Dikdörtgen Kek Kalıbı için buraya tıklayabilirsiniz.

7. Emsan Kalitesi Girift Kek Kalıbı ile Mutfağınızda

Sağlam ve dayanıklı yapısı ile dikkat çeken Emsan Girift Döküm Kek Kalıbı, düşmelere ve darbelere karşı son derece dayanıklı. Granit döküm ile üretilen kalıp hiçbir şekilde yamulma yapıyor. Sadece içi değil, dışı da yanmaz ve yapışmaz özelliğe sahip. Isıyı dıştan ve içten homojen olarak dağıtıyor. Bu sayede kekin içinin hamur kalmasını engelliyor. Bulaşık makinesi yerine elde yıkama yaparak ürünün performansını koruyabilir ve uzun yıllar kullanabilirsiniz. Kek kalıbı aynı zamanda PFOA içermiyor.

8-10 kişilik kekleri kolayca hazırlayabileceğiniz Emsan Girift Golden Pink Döküm Kek Kalıbı'nı detaylı incelemek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

8. İtalyan Tasarımı ile Ballarini Kelepçeli Kek Kalıbı

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Pratikliği şıklıktan ödün vermeden mutfağınıza taşıyan Ballarini Kelepçeli Kek Kalıbı, çelik malzeme ile üretildiği için dayanıklı. Çeliğin yanı sıra 3'lü yüksek kaplaması da bulunuyor. Cortan kaplaması, kekin kalıba yapışmasına izin vermiyor. Kelepçeli tasarımı, kekin kalıptan kolayca çıkarılmasına yardım ediyor. Ürün, en uygun kalınlık miktarı göz önünde bulundurularak tasarlandığı için kekte mükemmel altın-kahverengi rengini elde etmenizi sağlıyor. 250 dereceye kadar yüksek ısıya dayanıklı olan kalıp, PFOA içermiyor. Üstelik kek kalıbını bulaşık makinesinde rahatça yıkayabilirsiniz.

Kendinizi İtalyan şefi gibi hissetmenizi sağlayacak Ballarini Kelepçeli Kek Kalıbı'nı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Pratiklik için Kitchenaid Bundt Kek Kalıbı

Pişen keki kolayca tabağa aktarmanızı sağlayan ve sunumunuzu hızlandıran Kitchenaid Bundt Kek Kalıbı, yanmaz ve yapışmaz özelliği ile ihtiyacınız olan her şeye sahip. 0,8 mm kalınlığı ile yüksek ısıda rahatça kullanabileceğiniz ürün, deforme olmuyor. Alüminize çelik kullanılarak üretilen kalıp, çizilmelere ve oluşabilecek korozyona karşı da son derece dayanıklı. Tutma kenarları sayesinde kolay hareket imkanı veriyor. 230 dereceye kadar güvenle kullanabileceğiniz kek kalıbını bulaşık makinesinde de rahatça temizleyebilirsiniz.

Klasik tasarımı sevenlere pratik çözümler sunan Kitchenaid Bundt Kek Kalıbı'nı detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Mutfağınızı Tefal Kek Kalıbı ile Renklendirin

Kırmızı rengin asaletini Tefal Oval Kek Kalıbı ile mutfağınıza taşımaya ne dersiniz? Hassasiyet ve yaratıcılık gereken ince pastacılık işlemleriniz için özel olarak tasarlanan ürün, şık tasarımı ve rengiyle de gönlünüzü fethedecek. Ürün, yüksek kaliteli karbon çelik malzeme ile üretildiği için hem dayanıklı hem de yapışma yapmıyor. Kolay açılan ve hava geçirmeyen kelepçe sistemi sayesinde keklerinizi rahatça kalıptan çıkarabilirsiniz. 30 cm genişliğindeki bu oval kek kalıbı, geniş bir tabana sahip. Bu taban, hem keklerin kaymasını ve dışa taşmasını engelliyor hem de servis tabağı olarak kullanılabiliyor.

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11. Döküm Kalitesi, Taç Kek Kalıbı ile Buluşuyor



Çay saatinizi renklendirecek bir sunuma ne dersiniz? Taç Fırın Extra Döküm Kek Kalıbı, modern tasarımı ile sunumunuzu zenginleştiriyor. Döküm alüminyum kullanarak üretilen kalıp yapışmaz kaplamaya sahip. Döküm yapısı sayesinde ısıyı eşit olarak yayıyor ve mükemmel kekler pişirmenizi sağlıyor. Dayanıklı bir yapıya sahip olan kalıbı uzun yıllar ilk günkü gibi kullanabilmek için yıkamadan önce soğumasını beklemeniz ve elde, yumuşak bir sünger ile nazikçe temizlemeniz yeterli. Ürünü kullanmadan önce bir miktar yağ ile yağladığınız takdirde keklerinizin daha iyi pişmesini sağlayabilirsiniz.

Hem kolay hem de şık dilimler elde etmenize yardım eden Taç Fırın Extra Döküm Kek Kalıbı'nı buradan satın alabilirsiniz.

