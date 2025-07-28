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Yaptığı film paylaşımları ülkede olay oldu... 10. sınıf öğrencisinin intiharının o filmle bağlantısı ne?

Hindistan'da okulun 4. katından atlayan 10. sınıf öğrencisi intihar etti. Öğrencinin ölümünün ardından, sosyal medyada paylaştığı film sahneleri gündem oldu. “Saiyaara” adlı yapımın intiharı romantize ettiği düşüncesi ülkede olay oldu.

Yaptığı film paylaşımları ülkede olay oldu... 10. sınıf öğrencisinin intiharının o filmle bağlantısı ne?
Çiğdem Sevinç

Hindistan’da 10. sınıf öğrencisi bir kız çocuğunun okulunun 4. katından atlayarak intihar etti. Kimliği açıklanmayan öğrencinin ölümü sonrası başlatılan soruşturmada, genç kızın sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

Yaptığı film paylaşımları ülkede olay oldu... 10. sınıf öğrencisinin intiharının o filmle bağlantısı ne? 1

FİLM PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Yetkililer, intihar öncesi yapılan sosyal medya paylaşımlarında, Hint sinemasına ait bazı sahnelerin ve özellikle "Saiyaara" adlı filmin öne çıktığını tespit etti.

Eleştirilerin odağındaki "Saiyaara" gibi bazı yapımların, intiharı bir tür "aşk uğruna yapılan fedakarlık" ya da "kahramanca bir son" gibi gösterdiği belirtiliyor. Uzmanlara göre bu tür anlatılar, özellikle ergenlik çağındaki bireylerde duygusal kırılmalara neden olabiliyor.

Yaptığı film paylaşımları ülkede olay oldu... 10. sınıf öğrencisinin intiharının o filmle bağlantısı ne? 2

YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Hindistan Aile ve Çocuk Refahı Kurulu, genç izleyiciler için risk taşıyan sahnelerin bulunduğu yapımların denetim altına alınması gerektiğini vurguladı. Bazı eyaletlerde ise bu tür filmlerin sinema salonlarından ve dijital platformlardan kaldırılması için çalışmalar başlatıldığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Hindistan öğrenci
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