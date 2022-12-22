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Yara eş anlamlısı nedir? Yaranın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

03.12.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yara kelimesi genel anlamıyla vücutta oluşan kesik ya da zedelenme durumunu ifade eder. Yara sadece keskin bir vuruşla ya da darbeyle oluşan zedelenmeleri değil aynı zamanda herhangi bir hastalık sebebiyle oluşan yarık ya da oyuk gibi durumlarda da kullanılır. Somut anlamda kullanılan yara kelimesi mecazi olarak da ruh yaralanmaları anlamlarını ifade eder. Hem somut hem de soyut anlamı bulunan ve kullanım alanı geniş olması sayesinde günlük yaşamda çok sık kullanılan yaranın eş anlamı nedir?

Yara eş anlamlısı nedir? Yaranın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe uzun yıllar boyunca etkileşim kurmuş olduğu medeniyetlerden kendi bünyesine pek çok kelime alıntılamıştır. Bunun yanı sıra eski dönemlerde kendi içinde türettiği kelimelerle de farklı kelimeler türeterek ya da bu kelimeleri koruyarak günümüze kadar ulaştırmıştır. Böylece kelime bakımından zengin bir yapıya sahip olmuştur. Türkçe bir kelime olan yara kelimesinin anlam olarak Türk Dil Kurumundaki karşılıkları şu şekildedir:

  • Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik
  • Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk
  • Vücutta işlemekte olan çıban
  • (mecaz) Dert, üzüntü, acı
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Yara kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı kelimeler de Türkçenin zengin bir kelime dağarcığına sahip olduğunun kanıtıdır. Dilimizde birçok kelimenin kendisiyle aynı anlama gelen anlamdaş sözcüğü vardır. Yara sözcüğü de bunlardan biridir. Yara sözcüğü ile aynı anlamı ifade eden eş anlamlı sözcükler de cümlelerde yara yerine kullanılabilir. Yazılışları ve okunuşları farklı olsa da bu sözcükler birbirleri ile aynı anlama geldikleri için cümlenin anlamında bir değişim ya da bozulmaya sebep olmazlar. Böylece yaranın eş anlamlısı olan kelimeler herhangi bir cümle içinde yara yerine kullanılırsa o cümlenin anlamı değişmez ya da bozulmaz. Yara kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

  • Cerahat
  • Yarık
  • Bertik
  • Çakma
  • Ceriha
  • Şerha
  • Ülser

Yara eş anlamlısı olan kelimeler de yazılışları ve okunuşları farklı olsa da cümlede bu anlamlarda kullanılır. Böylece cümle içinde yara kelimesi yerine eş anlamlısı kullanılabilir. Ancak yaranın eş anlamlısı olan bu kelimeler yara kadar sık kullanılan kelimeler değildir.

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Yaranın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yara kelimesi yerine kullanılabilen birden fazla eş anlamlı kelime vardır. Bu kelimelerin hepsi birbirinden farklı olsa da cümle içinde aynı anlamda kullanılır. Hem yara hem de birbirleri yerine kullanılabilen bu kelimeler örnek cümleler ile açıklanabilir. Yara eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Kolunu pencereye sürtünce dirseğinin orada bir yarık oluşmuş.
  • Yatalak hastaların hemen hemen hepsinin vücudunda bir süreden sonra cerahatler oluşuyor.
  • Bacağındaki bertik müthiş bir acı veriyordu.
  • Her cerihasından kanlı irinler akıyordu.
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