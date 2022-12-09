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Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

09.12.2022 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hastalıklarla beslenmenin doğrudan ilişkili olması sağlığımız açısından yediklerimizin ne kadar önemli olduğunu ön plana çıkaran en önemli nedenlerinden biri. Her gün yaptığımız yemek tercihleri aynı zamanda sağlığımızı etkiliyor. Yediğimiz besinlerin ne kadarının vücudumuza gerçekten yararlı veya zararlı olduğuna pek dikkat etmiyoruz. Örneğin, balık! Her balık düşündüğünüz kadar sağlıklı değil hatta zararlı olabilir.

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Her gün çok farklı şeyler yiyoruz ve ne kadarının vücudumuza gerçekten zararlı olduğunun farkında değiliz. Sağlığınız için hangi besinlerin faydalı olduğunu bilmek aslında çok önemli. Özellikle çağımızın vebası kanserden uzak durmak için bu yiyeceklerden kesinlikle uzak durmalısınız.

ÇİFTLİK BALIKLARI

Pek çok insan bunun farkında değil ama çiftlik balıkları vücudumuza zarar verebilecek zararlı kimyasallar ve diğer bileşenlerle dolu. Çiftlik balıklarına verilen yemler hızlı büyümelerine teşvik eden ve genellikle GDO’lu yemler oluyor. Çiftlik balıklarının yetiştirilme yöntemleri de olması gerekenden çok uzak. Bu nedenle çiftlik balıklarının yarardan çok zararı var.

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ORGANİK OLMAYAN SEBZE VE MEYVELER

Meyve ve sebze sizin için iyidir, değil mi? Bu soruya evet cevabı artık eskisi kadar doğru değil. Modern tarımın meyve ve sebze yetiştirilme sürecini ilaçlarla zehirliyor desek abartmış olmayız. Organik olmayan meyve ve sebzeler içeriğindeki ilaçlar yüzünden faydadan çok zarar veriyor.

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KONSERVE GIDA

Konserve yiyecekler vücudumuz için iyi değildir ve bu, içindeki BPA miktarına bağlıdır. Başta şişe ve teneke ambalajlarda olmak üzere birçok gıda ürününde kullanılan zararlı bir kimyasaldır. Bu kimyasal ayrıca kanser geliştiren kişilerle de bağlantılıdır, bu nedenle ne pahasına olursa olsun BPA içeren yiyeceklerden kaçınmak en iyisidir.

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DİYET İÇECEKLER

Diyet kelimesini görüp hemen size iyi geldiğini düşünebilirsiniz ama bu kesinlikle doğru değil. Tam yağlı içecek kadar kalori içermeyebilir, ancak bunun yerine uzun vadede kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına katkıda bulunabilecek çok sayıda zararlı kimyasal içerir.

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PATLAMIŞ MISIR

Bir film izlemeden önce hepimiz büyük bir kâse patlamış mısırla oturmayı severiz, ancak bunlar hidrojene yağlar gibi birçok zararlı içerik içerir. Mikrodalgada patlamış mısır, özellikle sizin için çok zararlıdır çünkü ambalajın içindeki kimyasallar vücut için kötüdür ve kansere neden olabilir.

SOSİSLİ SANDVİÇ

Aslında sandviç içine giren çoğu et ve şarküteri ürünü çok sağlıksız. Bu özel işlenmiş gıda, vücudunuzdaki hücreleri yok ettiği kanıtlanmış büyük miktarda sodyum fosfat kullanılarak geliştirilmiştir.

BEYAZ UN

Beyaz un her şeyin içinde gibi görünüyor ve bunun nedeni, işlerin tadını daha iyi hale getirme eğiliminde olmasıdır. Bununla birlikte, bu bileşene sahip ürünleri yemek, kansere yakalanma olasılığınızı artırabilir. Tümörler basit karbonhidratlara takıntılıdır ve büyük miktarda beyaz un alımı, kanserli hücrelere dönüşmelerine yardımcı olabilir.


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